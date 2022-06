Tom Hanks scherza sul perché ama imbucarsi nelle foto dei matrimoni: "È colpa del mio ego"

Negli ultimi anni Tom Hanks ha trasformato l'imbucarsi nelle foto dei matrimoni dei suoi fan in un vero e proprio hobby e l'attore ha recentemente rivelato perché adora farlo durante una recente intervista televisiva.

"È il mio ego, è colpa del mio incontrollato", ha scherzato Hanks durante l'ultimo episodio del Late Night with Seth Meyers, quando gli è stato chiesto perché è diventato la celebrità che si presenta ai matrimoni della gente indipendentemente dall'essere "invitato o meno".

L'attore ha scherzosamente aggiunto: "Non posso fare a meno di pensare 'Cosa vorrebbero queste persone più di ogni altra cosa per ricordare questo magico giorno? Oh lo so cosa potrebbero volere... me!'". Lo scorso marzo la star di Elvis ha sorpreso una sposa di Pittsburgh unendosi alla sua festa nuziale fuori da un hotel nel centro della città.

"Ricordo che la prima volta accadde a Roma, nel 2009, questa limousine si fermò ed erano gli sposi che cercavano di 'portarmi in chiesa in tempo'", ha raccontato Tom Hanks. "E non potevo andare perché eravamo nel pieno delle riprese. Così, prima che se ne andassero, bussai al finestrino e dissi: 'Ehi ascolta, ma mi faresti l'onore di accompagnarti all'altare nuziale?'. E lo feci davvero!".