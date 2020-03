Tom Hanks e Rita Wilson sono tornati negli Stati Uniti, ecco le foto

Tom Hanks e Rita Wilson sono ritornati negli Stati Uniti dopo aver trascorso un periodo in isolamento in Australia, dove avevano scoperto di essere positivi al Coronavirus. La coppia aveva aggiornato i propri fan tramite i social media dopo la diagnosi ed essere stata dimessa dall'ospedale.

Le immagini condivise dal sito JustJared mostrano ora il premio Oscar Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson arrivare all'aeroporto per tornare nella propria casa.

Per ora le due star non hanno condiviso alcun messaggio rivolto ai propri fan, tuttavia gli scatti li mostrano sorridenti e felici.

L'attore aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni post in cui raccontava come stava trascorrendo le giornate insieme alla moglie. Hanks aveva spiegato di avere dei sintomi molto leggeri e che stavano trascorrendo il proprio tempo occupandosi del bucato, con qualche gioco di società e imparando il modo migliore per mangiare cibi tipici australiani, come la Vegemite.