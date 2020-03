Tom Hanks e Rita Wilson positivi al Coronavirus: la reazione di Warner Bros.

Ecco il comunicato diffuso da Warner Bros. in reazione alla notizia della positività al Coronavirus di Tom Hanks e della moglie Rita Wilson trapelata nella notte.

Roma 2016: Tom Hanks e Rita Wilson posano sul red carpet

È stato lo stesso Tom Hanks, in un post su Instagram, ad annunciare di aver scoperto di essere positivo insieme alla moglie Rita Wilson mentre la coppia si trovava in Australia per girare il biopic di Baz Luhrmann su Elvis Presley. Nel film Hanks interpreta Tom Parker, lo storico manager di Elvis.

Ecco il comunicato diffuso da Warner Bros. riguardo alla situazione:

"Eravamo consapevoli che un membro della compagnia del nostro film su Elvis, che è attualmente in pre-produzione sulla Gold Coast, in Australia, è stato testato positivo al COVID-19 (coronavirus). Stiamo lavorando a stretto contatto con l?Agenzia Australiana per la Salute per identificare e contattare tutti coloro che potrebbero essere venuti a diretto contatto con l'individuo. La salute e la salvezza dei membri della compagnia sono sempre la nostra priorità e stiamo prendendo precauzioni per proteggere tutti coloro che lavorano nelle nostre produzioni nel mondo. L'individuo risultato positivo al COVID-19 sta attualmente ricevendo le cure necessarie".

