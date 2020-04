Tom Hanks, la moglie Rita Wilson: "Non sappiamo chi ci ha contagiati"

Tom Hanks è stata una delle prime star di Hollywood a svelare di aver dovuto fare i conti con il Coronavirus insieme a sua moglie Rita Wilson che, ora, ha parlato apertamente dell'esperienza vissuta nell'affrontare la complicata situazione.

La coppia è tornata negli Stati Uniti dopo il periodo trascorso in ospedale e le successive giornate in auto-isolamento per attendere la conferma di essere nuovamente in salute e in grado di viaggiare.

Rita Wilson, intervenuta a Good Morning America, ha ora dichiarato: "Sentivo vari dolori, ero a disagio... Non volevo essere toccata. E poi è iniziata la febbre, brividi come non ne ho mai avuto prima. Ripensandoci mi rendo conto che stavo perdendo il senso del gusto e l'olfatto".

La causa del contagio, tuttavia, è ancora sconosciuta, come ha ribadito la moglie di Tom Hanks: "Hanno detto che si è trattato di qualcuno a cui io e Tom siamo stati esposti in contemporanea. Non sappiamo quando è avvenuto, o dove. Ma tutto quello che posso dire è che tra tutte le persone con cui eravamo a stretto contatto, i membri della famiglia o il nostro team di lavoro, nessuno di loro è risultato positivo".

Il premio Oscar si trovava in Australia per le riprese del film biografico dedicato a Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann, produzione attualmente sospesa come moltissimi altri progetti cinematografici e televisivi.