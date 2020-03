Tom Hanks e Rita Wilson dimessi dall'ospedale in Australia

Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono stati dimessi dall'ospedale in cui erano ricoverati e continueranno la loro convalescenza a casa. La buona notizia rassicura un po' i fan che erano in apprensione dopo la notizia che i due coniugi erano stati trovati positivi al Coronavirus.

Il portavoce dell'attore ha annunciato: "Tom Hanks e Rita Wilson hanno lasciato l'ospedale del Queensland e stanno ora riposando in una casa in affito in Australia, cinque giorni dopo aver rivelato che erano entrambi positivi al Coronavirus. La coppia rimane in quarantena nella loro casa".

Pochi giorni fa l'attore premio Oscar aveva aggiornato i suoi fan con un post in cui dichiarava: "Vogliamo ringraziare tutti qui in Australia che si stanno prendendo cura di noi così bene. Abbiamo il Covid-19 e siamo in isolamento, in modo da non diffonderlo a nessun altro. Ci sono alcune persone a cui potrebbe causare una malattia davvero seria. Stiamo affrontando la situazione giorno dopo giorno. Ci sono cose che possiamo tutti fare per superare questa situazione seguendo il consiglio degli esperti e prendendoci cura di noi stessi e degli altri, no? Ricordatevi, nonostante la situazione attuale, 'Non si piange nel baseball'. Hanx"