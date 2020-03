Tom Hanks: l'attore in quarantena con Wilson di Cast Away, ma la foto è un fake

La foto in cui Tom Hanks, positivo al Coronavirus, si sarebbe fatto ritrarre in quarantena con Wilson di Cast Away è un fake. La foto, circolata sui social, è risultata essere un divertente fotomontaggio.

La notizia della positività al COVID-19 di Tom Hanks e della moglie Rita Wilson, che si trovavano in Australia per le riprese del biopic su Elvis Presley, ha scosso il mondo. Per sdrammatizzare il sito satirico The Betoota Advocate ha diffuso un'immagine dell'attore in quarantena con Wilson, la palla di Cast Away, film del 2000.

Nella pellicola, che ha fruttato a Tom Hanks l'Oscar come miglior attore protagonista, un naufrago finito su un'isola deserta trova un pallone che diventa il suo migliore amico per combattere solitudine e disperazione. Secondo il sito satirico, il personale medico della struttura in cui il divo e la moglie si trovano avrebbe consegnato all'attore un pallone da pallavolo per tenergli compagnia, ma la notizia e la foto si sono rivelato un fake.

La foto in questione risale, infatti, al 2015 quando Tom Hanks, tra il pubblico di un match di hockey, ha posato con la palla allo stadio Jumbotron.

not to put too fine a point on it, but at the height of a global pandemic, the lead white house reporter for the most important newspaper in america has retweeted a fake news story about tom hanks receiving wilson the volleyball in quarantine. please send help. pic.twitter.com/nhp4i7lU8z — jord (@jordansarge) March 12, 2020

