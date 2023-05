Tom Hanks svela di aver mentito sul set fingendosi gentile e adorabile nei giorni in cui si sentiva l'opposto

L'attore premio Oscar Tom Hanks, parlando del suo romanzo, ha svelato di essere stato in difficoltà in passato sul set nel tentativo di non deludere le aspettative degli altri.

Tom Hanks ha ammesso di aver mentito in passato sul set pur di mantenere la sua immagine, avendo provato la pressione di dover rimanere controllato.

L'attore, durante la promozione del suo romanzo The Making of Another Major Motion Pictures, è stato intervistato dalla BBC parlando del modo in cui ha affrontato gli impegni professionali.

Le esperienze difficili sul set

Tra le pagine del libro si segue la realizzazione di un film di supereroi, seguendo un eccentrico regista e un protagonista autodistruttivo. Tom Hanks ha ora spiegato: "Ho avuto io stesso tutti questi momenti dal punto di vista del comportamento su un set. Non tutte le persone danno il meglio ogni singolo giorno sul set di un film".

L'attore premio Oscar ha ribadito: "Ho avuto delle giornate difficili cercando di essere professionale mentre la mia vita stava andando a pezzi in molti modi e mi si stava chiedendo in quella giornata di essere divertente, affascinante e adorabile, il contrario di come mi sentivo".

Tom ha poi aggiunto che ritiene invece un peccato imperdonabile far ritardare le riprese o cambiare il budget: "Potreste essere sorpresi dal modo in cui molte persone sanno che possono farla franca e viene detto che possono farlo, visto che stanno sostenendo il film sulle proprie spalle".

L'attività di scrittore

Hanks ha infine spiegato che ha avuto l'idea alla base del libro in un momento difficile: "Ero semplicemente privo di curiosità nei confronti del mio lavoro. Alle volte devi semplicemente avere un altro motivo per dare spazio alla tua immaginazione".

L'attore, nell'intervista, aveva inoltre svelato che Nora Ephron gli aveva fatto capire di avere la capacità di essere uno scrittore quando ha avuto dei problemi con alcune scene della commedia romantica Insonnia d'amore in cui recitava accanto a Meg Ryan, suggerendo dei dialoghi nelle scene in cui il suo personaggio parlava con il figlio: "Quando il film è uscito, ho detto 'Ehi, quella cosa è stata piuttosto divertente'. E Nora ha ricordato: 'L'hai scritta tu'. Ho risposto: 'No, l'ho semplicemente detta, voi l'avete messa nel film'. E ha replicato: 'Quello significa scrivere'".