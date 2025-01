James Woods in lacrime, la sua casa è sopravvissuta alle fiamme: "Un miracolo"

James Woods ha offerto un aggiornamento molto positivo sulla sua casa, che si temeva potesse essere divorata dagli incendi di Los Angeles.

L'attore di Salvador ha condiviso venerdì un video che mostra la sua proprietà di Pacific Palisades relativamente intatta dall'incendio, che finora ha distrutto più di 5.000 strutture.

"È avvenuto un miracolo", ha scritto nella didascalia. "Siamo riusciti a raggiungere la nostra proprietà e la nostra casa, [che] ci avevano detto essere spacciata, ed era ancora in piedi. In questo paesaggio infernale 'in piedi' è un termine relativo, ma il fumo e gli altri danni non sono come la distruzione totale che ci circonda".

La devastazione del paesaggio di Los Angeles dopo gli incendi

Nel video, Woods ha fatto una panoramica sul paesaggio oltre la sua casa, che sembra quasi completamente decimato dall'incendio. "Questo è tutto quello che c'è sotto di noi - oh mio Dio", ha detto, passando poi a mostrare la famiglia dell'anziano vicino che ha aiutato a evacuare. "Questa è la casa dei nostri vicini. Sarah e Francis, il cui padre abbiamo salvato, [stanno] ora spegnendo gli incendi sulla nostra collina".

Woods aveva già descritto la sua straziante esperienza per sfuggire all'incendio in un'emozionante intervista alla CNN, dicendo che il mese scorso aveva appena completato i lavori di ristrutturazione della sua "bellissima casetta".

"Finalmente l'abbiamo finita, e stavamo nuotando ogni giorno in piscina, e la mia pressione sanguigna stava scendendo", ha ricordato Woods. "Se avete mai visto la vista da quella casa prima dell'incendio, era semplicemente... Era un paradiso. E i nostri vicini li conoscevamo tutti".