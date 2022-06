Tom Hanks si infuria con i fan che spingono la moglie: "State indietro, ca**o!" (VIDEO)

Tom Hanks si è recentemente infuriato con i suoi fan dopo che una folla ha spintonato e quasi fatto cadere sua moglie Rita Wilson all'esterno di un ristorante di New York.

La scorsa notte, Tom Hanks ha urlato contro dei fan troppo aggressivi al fine di proteggere sua moglie, dopo che la donna era stata travolta da una folla fuori da un ristorante di Midtown, a New York City. Come testimonia un video, l'attore, tipicamente molto composto, si è girato e ha urlato contro i fan frasi come: "State indietro, ca**o!", dopo che lui e Rita Wilson, 65 anni, sono stati assaliti dalla folla.

Il momento scioccante arriva tra le continue preoccupazioni per la salute di Tom, dopo che Hanks è stato filmato mentre tremava visibilmente durante la premiere del suo nuovo film. Non appena la coppia ha lasciato il ristorante, una grande folla ha corso verso di loro e un fan si è avvicinato troppo e ha spintonato Rita, facendole perdere l'equilibrio.

L'attore, attualmente impegnato nel tour promozionale di Elvis di Baz Luhrmann, nel quale interpreta il manager di Elvis Presley, si stava dirigendo verso la sua auto quando la coppia è stata avvicinata dal gruppo di fan, intenti a scattare selfie accanto alla star nonostante quest'ultimo stesse continuando a camminare.

Dopo aver fatto inciampare sua moglie, un ragazzo ha immediatamente indietreggiato e Tom Hanks ha gridato: "Fate immediatamente marcia indietro! State facendo cadere mia moglie!". Nel filmato si possono sentire i fan che, in sottofondo, si scusano con l'attore mentre si allontana con la moglie scortato dalle guardie del corpo.