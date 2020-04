Tom Hanks condivide la foto del suo plasma, donato per aiutare a combattere contro il Coronavirus

Tom Hanks ha condiviso su Instagram la foto del suo plasma donato per contribuire allo studio del Coronavirus e provare a trovare un possibile vaccino.

L'attore aveva già annunciato che si era offerto volontario per aiutare la ricerca e ha ora mostrato in concreto in cosa consiste la sua collaborazione con i medici.

Il premio Oscar si è completamente ristabilito dopo essere risultato positivo al Coronavirus mentre era in Australia. Al suo ritorno negli Stati Uniti ha quindi deciso di donare il suo plasma, come mostra l'immagine condivisa online, all'UCLA che sta studiando tramite i pazienti guariti il giusto approccio nel tentativo di trovare un vaccino per il Coronavirus.

Tom Hanks ha scritto online: "Ecco la mia sacca di plasma della scorsa settimana. Che sacca! Dopo tutti i documenti, è facile quanto fare un sonnellino".

Tom Hanks, prima di dover mettersi in quarantena, era al lavoro sul set di Elvis, il lungometraggio diretto da Baz Luhrmann dedicato alla vita di Elvis Presley. L'attore era risultato positivo insieme alla moglie Rita Wilson e successivamente è potuto rientrare in patria.