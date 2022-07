Tom Hanks, il figlio Chet: "Voglio bene ai miei genitori ma mi hanno distrutto"

Il terzo figlio di Tom Hanks è nato dal suo matrimonio con Rita Wilson: Chester Hanks, noto anche come Chet, ha causato molti problemi alla famiglia durante la sua adolescenza tanto che, all'età di 17 anni, le autorità hanno dovuto mandarlo in una struttura di riabilitazione.

Attraverso il suo canale YouTube, il figlio di Tom si è aperto a proposito del suo passato turbolento, dicendo che crescere con due genitori famosi è stato molto difficile per lui: "Stavo attraversando la fase più difficile della mia vita, ero completamente perso".

"Ricordo che prima del ricovero l'isteria è andata oltre i limiti che conoscevo. I miei genitori mi hanno distrutto psicologicamente. Ero totalmente fuori controllo. Non cambierei la mia situazione per niente al mondo, amo mio padre e mia madre, ma è stato molto difficile per me", ha spiegato Chet.

"La mia adolescenza è stata molto complicata perché, oltre al fatto che la fama è tossica, io non ero nemmeno famoso", ha concluso il figlio di Tom Hanks. "Ero solo il figlio di una persona famosa, non avevo fatto nulla per meritare alcun tipo di rispetto o di fama e le persone mi disprezzano per questo".