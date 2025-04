Tom Hanks, la figlia maggiore racconta l'infanzia infelice: "Il giardino pieno di escrementi, il frigo vuoto"

Tom Hanks non è solo uno degli attori più amati di Hollywood, ma anche il padre di Elizabeth Ann Hanks, autrice e giornalista, che nel suo prossimo libro The 10: A Memoir of Family And The Open Road racconta la sua travagliata infanzia con la madre, Susan Dillingham, conosciuta anche come Samantha Lewes.

Una famiglia divisa: le origini del dolore di E.A. Hanks

Nel memoir, E.A. Hanks - la maggiore dei figli della star di Hollywood - descrive un'infanzia vissuta principalmente lontano dal celebre padre. Dopo il divorzio tra Tom Hanks e Susan Dillingham nel 1985, infatti, fu la madre a ottenere la custodia dei figli, Elizabeth Ann e Colin. La scrittrice ricorda con amarezza di non avere ricordi significativi dei genitori insieme, se non in rare occasioni come le cerimonie scolastiche.

"Sono la figlia del primo matrimonio (quello non famoso)", scrive Elizabeth Hanks in The 10: A Memoir of Family And The Open Road. "I miei unici ricordi dei miei genitori nello stesso posto e nello stesso momento sono la laurea di Colin e poi la mia. Ho una sola foto con entrambi: in quella, la migliore parrucca di mia madre è leggermente storta".

L'infanzia difficile a Sacramento, tra amore e violenza

Tom Hanks

Trasferitasi con la madre a Sacramento, E.A. Hanks racconta di aver vissuto tra i 5 e i 14 anni in un contesto familiare caotico: "Anni pieni di confusione, violenza, privazione e amore", sottolinea. La donna descrive una casa che con il tempo si è trasformata in un luogo trascurato, impregnato di fumo e con un frigorifero spesso vuoto.

Nel suo libro la figlia maggiore di Tom Hanks rivela che sua madre Susan Dillingham, mai ufficialmente diagnosticata, mostrava comportamenti che lei attribuisce a un disturbo bipolare. L'instabilità emotiva si trasformò con il tempo in violenza fisica, che portò infine a un cambio di custodia. "Una notte, la violenza emotiva divenne fisica. Dopo quell'episodio mi trasferii a Los Angeles, nel bel mezzo della seconda media".

La difficoltà di Tom Hanks: consapevole ma impotente

Nonostante Tom Hanks fosse al corrente della situazione, come spiega E.A. in un'intervista ad Access Hollywood, le leggi sulla custodia negli anni '80 rendevano difficile intervenire senza prove concrete di abusi. Solo dopo l'escalation della violenza fu possibile cambiare l'accordo legale.

The 10: A Memoir of Family And The Open Road uscirà a breve e si preannuncia come un racconto toccante e stratificato: non solo un'immersione intima nella famiglia Hanks, ma anche un viaggio simbolico e reale lungo l'Interstate 10, alla scoperta di un'America complessa e in trasformazione.