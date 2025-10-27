Tom Hanks festeggia il compleanno della moglie Rita Wilson: “Questa bellissima donna oggi compie gli anni”

Attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram, Tom Hanks ha reso omaggio alla moglie, l'attrice Rita Wilson nel giorno del suo 69° compleanno.

A qualche mese di distanza dal post di Rita Wilson per festeggiare il 69° compleanno di Hanks, ora è la star premio Oscar a ricambiare il messaggio di auguri per la moglie.

Il messaggio di auguri di Tom Hanks per Rita Wilson

"Questa bellissima donna festeggia il suo compleanno oggi" ha scritto Hanks nella didascalia, accanto a una foto sorridente di Wilson in vacanza "È amata da suo marito. Buon compleanno, @ritawilson!".

Qualche mese fa, Rita Wilson aveva pubblicato un post di auguri molto tenero nei confronti del marito, con una foto di Tom Hans e il messaggio "Buon compleanno amore mio".

La lunga storia d'amore di Tom Hanks e Rita Wilson

Le due star sono sposate dal 1988, e hanno due figli, Chester 'Chet' Marlon Hanks, oggi 35 anni, e Truman Theodore Hanks, oggi 29 anni. L'attore protagonista di film come Forrest Gump e Philadelphia è padre anche di Colin Hanks, 47 anni, ed Elizabeth Hanks, 43 anni, nati dal precedente matrimonio con Samantha Lewes.

Tom Hanks e Rita Wilson si sono conosciuti nel 1981 sul set della serie Henry e Kip. Tra i due è nata subito un'amicizia che successivamente si è trasformata in amore e nel 1986 si sono fatti vedere insieme in pubblico per la prima volta.

In un'intervista ad inizio anni 2000 con Oprah Winfrey, Tom Hanks disse: "Il successo della nostra relazione è stato una questione di tempismo, maturità e volontà di creare una connessione intima. Quando ho sposato Rita, ho pensato: 'Questo richiederà dei cambiamenti da parte mia'. Non nego che la provvidenza abbia avuto un ruolo nel nostro incontro, ma la nostra relazione non è magia, non come nei film. Nella vita reale, la nostra connessione è concreta quanto me seduto qui. Non che il matrimonio non possa sembrare un inferno a volte. Ma sappiamo entrambi che, qualunque cosa accada, resteremo insieme, e lo affronteremo".