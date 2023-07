Tom Hanks compie gli anni, il tenero messaggio social della moglie Rita Wilson

Tom Hanks ha compiuto ieri 67 anni e per l'occasione la moglie, l'attrice Rita Wilson, ha condiviso sul proprio account social un commovente messaggio di auguri nei confronti del marito, con il quale è sposata dal 1988 dopo essersi incontrati sul set del film Un ponte di guai.

Wilson ha pubblicato una foto di Hanks con il seguente messaggio d'auguri:"Buon compleanno a quest'uomo che è il mio amante, il mio migliore amico, la mia famiglia, il padre dei miei figli. Ama una macchina da scrivere un po' meno di me (Perché non esistono emoji delle macchine da scrivere?), inventa cocktail come Diet Cokecaine (Diet Coke mescolata con margarita), abituale dj su Boss Radio 66, è felicissimo di essere circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici,si è impegnato a raccontare le storie dei veterani e ha creato il suo marchio di caffè a supporto dei veterani, Hanx for our troups. È una delle persone più intelligenti che conosca, mi ha fatto ridere tutti i giorni per 38 anni, e può schiacciare un pisolino ovunque e in qualsiasi momento. Buon compleanno amore mio!"

Tom Hanks è sposato in secondo nozze con l'attrice Rita Wilson, con la quale ha avuto i figli Chester e Truman. Dal primo matrimonio con la collega Samantha Lewes dal 1978 al 1987, con cui ha avuto i figli Colin ed Elizabeth.