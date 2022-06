Tom Hanks: "Ecco quando ho capito che potevo finalmente fare quello che volevo a Hollywood"

La carriera hollywoodiana di Tom Hanks è un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi giovani attori: durante un'intervista recente, la star di Elvis ha ricordato i due momenti della sua vita professionale in cui si è reso conto di poter finalmente fare ciò che voleva a Hollywood.

Hanks, durante una recente intervista di Cinemablend, ha dichiarato: "Sono stato fortunato in quanto la mia sete artistica è cresciuta continuamente, anche se avevo fatto abbastanza film romantici ed ero arrivato a dire a me stesso: 'Non leggerò nemmeno più quei copioni'."

"Quando Penny Marshall è venuta da me con il copione di Ragazze vincenti, le ho detto: 'Penny, questo è scritto per un tipo più grande di me, questo tipo è finito', al che lei ha risposto: 'Ecco perché ti voglio. Perché questo tipo avrebbe dovuto essere fantastico fino all'età di 40 anni ma non lo è'. Prima di allora un regista non mi aveva mai detto una cosa del genere", ha continuato la star.

"L'altro momento in cui tutto è cambiato ha avuto luogo negli anni '90, quando Richard Lovett mi disse: 'Cosa vuoi fare?'. Nessuno mi aveva mai fatto quella domanda. La gente diceva sempre: 'Cosa vuoi fare con questa opportunità?'. Ho detto che mi sarebbe piaciuto fare un film sull'Apollo 13", ha concluso Tom Hanks.