Tom Hanks scrive all'artista che ha creato il suo ritratto con la macchina da scrivere: "È super!" (FOTO)

Un artista ha usato una macchina da scrivere per realizzare un ritratto di Tom Hanks ed è rimasto sbalordito dalla risposta dell'attore, il quale gli ha inviato personalmente una dedica, ringraziandolo per l'omaggio.

James Cook, artista 25enne di Braintree, nell'Essex, ha inviato a Tom Hanks un ritratto, da lui realizzato con una macchina da scrivere. Cook ha ammesso di essersi dimenticato della spedizione, finché non ha ricevuto una lettera del tutto inaspettata tramite posta. In precedenza aveva affermato che la risposta di Hanks, ovvero uno degli appassionati di macchine da scrivere più famosi al mondo, rappresentava per lui un'ambizione. L'attore ha apprezzato molto l'opera, tanto da inviare a Cook una dedica scritta a mano, che recita: "A James Cook. Questo ritratto è super! Tom Hanks".

James Cook, che ha iniziato ad usare la tipografia per fare arte durante la sua adolescenza, crea le sue opere partendo dai volti di migliaia di personaggi. Le sue rappresentazioni nascono dall'utilizzo di un assortimento casuale di lettere, numeri e segni di punteggiatura che, messi insieme, formano un'immagine. Secondo quanto riferito, Tom Hanks possiede più di 120 macchine da scrivere. Cook ha dichiarato: "Ho pensato di provarci e gli ho inviato la stampa del suo ritratto con una lettera dattiloscritta che spiegava la mia professione, ma dopo me ne sono completamente dimenticato. Sono rimasto sbalordito quando ho ricevuto la mia stampa con il suo autografo ed un breve messaggio". Nel suo post condiviso su Instagram, si legge: "Sono stato davvero sopraffatto dalla risposta che la mia storia riguardo Tom Hanks ha ricevuto negli ultimi due giorni. Sono sbalordito e felicissimo dei giornali e delle emittenti che hanno riferito di questo e sono incredibilmente orgoglioso di condividere la mia passione per l'arte con il mondo".

Nonostante produca opere d'arte dal 2014, all'inizio il lavoro di Cook consisteva principalmente in ritratti di celebrità e disegni del cast della serie Doctor Who. Solo a gennaio 2020 ha iniziato a farsi notare, guadagnando più di 20.000 follower su Instagram e producendo 200 immagini di celebrità, paesaggi e musicisti. Ora crea le sue insolite opere d'arte come lavoro a tempo pieno nel suo studio nella zona est di Londra, dove i visitatori possono anche vedere la sua collezione di circa 40 macchine da scrivere. In media, un'opera d'arte della grandezza di un foglio A4 può richiedere fino a cinque giorni per essere completata, mentre le opere più grandi sono formati da pezzi di carta più piccoli messi insieme. La sua prossima mostra è prevista a luglio e agosto al The Moot Hall di Maldon, nell'Essex, ed includerà anche l'opera d'arte firmata da Hanks.