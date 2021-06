Tom Felton sul suo rapporto con Emma Watson: "L'adoro e spero che sia un sentimento reciproco"

Tom Felton ha parlato nuovamente della sua amicizia con Emma Watson e dei gossip spesso pubblicati online riguardanti una possibile storia d'amore tra di loro.

L'interprete di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, intervistato da Entertainment Tonight, ha commentato la situazione alimentata dalle dichiarazioni rilasciate molto tempo fa dalla sua ex collega e grande amica, che aveva ammesso che aveva avuto una grande cotta per lui durante le riprese dei film.

I fan potrebbero rimanere un po' delusi dalle parole di Tom Felton che ha dichiarato: "Siamo qualcosa, se ha senso. Siamo molto vicini da molto tempo. L'adoro e penso che sia fantastico. Spero che il sentimento sia reciproco".

L'attore ed Emma Watson non sembrano però destinati ad andare oltre una profonda amicizia: "Per quanto riguarda l'aspetto romantico, penso sia qualcosa in stile Serpeverde-Grifondoro piuttosto che qualcosa legato a Tom ed Emma. Penso assolutamente il meglio di lei. Credo che sia stato incredibilmente eccitante far parte dell'esperienza che abbiamo vissuto, in particolare per lei che era l'unica ragazza, la più giovane sul set, è cresciuta affrontando quella situazione. Penso che sia un'influenza fantastica sul mondo".

Le due star sono costantemente in contatto e Tom ha svelato: "Ho parlato alcuni giorni fa con Emma e immediatamente abbiamo parlato di cose senza senso e quotidiane come il fatto che il lavandino della cucina è otturato o che il mio cane non mangia un certo tipo di cibo".

Felton ha poi parlato degli altri membri del cast sottolineando che è in ottimi rapporti anche con Daniel Radcliffe e Rupert Grint: "Rimaniamo spesso in contatto... Siamo in quattro angoli diversi del mondo, ma quando riprendiamo i contatti sembra sia passato solo un giorno dalle riprese".