Tom Felton: "Le idee di J.K. Rowling non hanno influenzato il mio amore per il franchise"

Tom Felton difende l'universo di Harry Potter e l'amore dei fan, distinguendo la magia del franchise dalle opinioni personali di J.K. Rowling. Sul red carpet dei Tony Awards 2025, l'attore britannico ha commentato con pacatezza le polemiche che circondano la scrittrice, protagonista di forti critiche per le sue dichiarazioni sulla comunità transgender.

"No, non posso dire che mi influenzino", ha dichiarato Felton a Variety. "Non sono molto in sintonia con queste cose. L'unica cosa che continuo a ripetermi è che sono stato fortunato: ho viaggiato per il mondo e non ho mai visto nulla unire così tante persone come Harry Potter. E questo è merito suo, quindi le sarò sempre grato".

Harry Potter e la maledizione dell'erede: il debutto a Broadway di Tom Felton

Il cast di Harry Potter per il 20° anniversario

La dichiarazione arriva poco prima del suo attesissimo ritorno nei panni di Draco Malfoy nello spettacolo Harry Potter e la maledizione dell'erede, in scena a Broadway dal prossimo 11 novembre per un periodo limitato di 19 settimane. Lo show, scritto da Jack Thorne, è ambientato 19 anni dopo la fine della saga letteraria e cinematografica e segna l'esordio teatrale di Tom Felton a New York.

"La parte più emozionante è poter recitare dal vivo. Un film richiede mesi di lavorazione, mentre qui tutto viene compresso in una storia nuova e ben costruita. E io posso essere un papà, il che è stato divertente".

Il sostegno di Daniel Radcliffe e il calore dei fan

L'attore ha raccontato di aver ricevuto il pieno supporto del suo "avversario" (almeno nella saga) Daniel Radcliffe, già veterano del palcoscenico: "Daniel mi sta dando una mano e mi guida nei momenti più difficili. Per fortuna c'è una comunità meravigliosa a Broadway, e i fan sono entusiasti. Essere parte di tutto questo è un privilegio".

Nonostante la distanza ideologica da J.K. Rowling espressa negli anni da molti colleghi della saga, Felton sembra voler mantenere il focus su ciò che davvero conta per lui: la forza unificante di una storia che continua a incantare generazioni.