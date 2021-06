Harry Potter, Evanna Lynch sulla cotta tra Tom Felton ed Emma Watson: "Mi sono persa tutto il dramma"

Evanna Lynch conferma di aver perso alcuni dei momenti più intriganti sul set di Harry Potter, accaduti solo prima del quinto film di cui lei fa parte, tra cui i drammi tra Tom Felton ed Emma Watson, che avevano una cotta l'uno per l'altra.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson in una scena del film Harry Potter e l'Ordine della Fenice

In un'intervista esclusiva con US Weekly, la giovane attrice Evanna Lynch ha raccontato della sua esperienza sul set dei film di Harry Potter, puntualizzando sul fatto che purtroppo ha perso alcuni episodi esilaranti, come ad esempio i drammi amorosi tra Emma Watson e Tom Felton:

"È stato così deludente scoprire che prima di arrivare per girare l'Ordine della Fenice erano già accaduti molti eventi gustosi. Quando sono arrivata tutti erano cresciuti e avevano superato le loro cotte sul set, e ho pensato 'Accidenti mi sono persa tutto il dramma'"

L'attrice, che interpretava Luna Lovegood negli ultimi capitoli della saga, era emozionatissima all'idea di partecipare, ma una volta sul set ha capito che ormai gli ormoni impazziti dei suoi colleghi si erano placati e che, purtroppo, non ci sarebbero più stati drammi adolescenziali:

"Quando sono arrivata erano tutti già troppo maturi, gli ormoni si stavano calmando quindi mi sono persa il meglio"

Harry Potter: Tom Felton convide un video dal set in cui sfida Emma Watson

Per chi non lo sapesse, l'interprete di Hermione Emma Watson non ha mai nascosto la sua cotta per Tom Felton, che nella saga ha interpretato Draco Malfoy. Nel 2011, infatti, ha parlato di questa cosa alla rivista Seventeen:

"Per i primi due film, ho avuto una grande cotta per Tom Felton. Era la mia prima cotta...Lui lo sa perfettamente. Ne abbiamo parlato, ne ridiamo ancora. Ora siamo davvero buoni amici, e questo è fantastico"

I due attori sono rimasti molto vicini negli anni, costruendo un bellissimo rapporto di amicizia, avendo condiviso anche più di dieci anni di set. I film di Harry Potter, infatti, sono usciti al cinema dal 2001 fino al 2011, con ben otto episodi che hanno confermato sempre lo stesso cast iniziale, con aggiunte ad ogni episodio.