Tom Felton: "I film di Harry Potter mi hanno insegnato come sostenere gli attori più giovani"

Tom Felton, che ha recentemente ripreso il ruolo di Draco Malfoy a teatro, ha svelato come l'esperienza vissuta durante le riprese di Harry Potter lo abbia aiutato a lavorare insieme a giovani attori emergenti.

L'attore, intervistato da Comingsoon, ha parlato delle riprese del film sci-fi Altered, progetto che gli ha permesso di recitare accanto alla giovanissima Elizaveta Bugulova.

Un nuovo ruolo per Tom

Il film Altered mostra Tom Felton nel ruolo di Leon: un inventore di talento che aiuta le persone come lui, che non hanno subito modifiche genetiche. La storia è infatti ambientata in un mondo alternativo dove chi non può permettersi i cambiamenti viene emarginato nel sottosuolo. Leon, inoltre, si occupa di Chloe (Elizaveta Bugulova), una teenager orfana i cui genitori gestivano l'officina in cui lavora il protagonista.

La star di Harry Potter, parlando dell'esperienza nel recitare accanto alla giovane collega ha ammesso: "Quello è stato un po' strano. Ho pensato: 'Aspetta un secondo. Aspetta, cosa? Sono quello anziano? Non mi sembra corretto'".

Tom ha quindi aggiunto: "Ed è stato bello, Lizzie era incredibilmente talentuosa. Sapeva lo script meglio di me. Mi ha corretto con le battute che sbagliavo. Chiaramente diventerà una giovane superstar".

Le lezioni ottenute dai film di Harry Potter

Felton ha quindi spiegato quanto aver fatto parte del cast dei film di Harry Potter lo abbia aiutato sul set: "Ho messo in pratica molte delle cose che ho appreso nel corso degli anni sui set quando ero un ragazzino, come controllare che tutti stiano bene, preoccuparmi per lei, e assicurarmi che tutti stiano vivendo un'esperienza positiva e che non affrettiamo le cose, che tutti siano tranquilli prima di iniziare le riprese. E durante i ciak di Altered è stato davvero bello. Lei, inoltre, ha un incredibile senso dell'umorismo, aspetto che ovviamente funziona".

L'attore ha da poche settimane debuttato a Broadway riprendendo il ruolo di Draco nello spettacolo _Harry Potter e la maledizione dell'erede. Tom, infatti, non ha mai nascosto il suo grande amore per la saga creata da J.K. Rowling e nemmeno le polemiche legate alle opinioni della scrittrice sulle persone transgender gli hanno fatto cambiare opinione.