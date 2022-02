Tom Ellis affianca Sterling K. Brown nella miniserie Hulu Washington Black

Dopo oltre quattro mesi dalla fine della serie Lucifer, Tom Ellis ha trovato un nuovo ingaggio. Come anticipa Deadline, l'attore gallese affiancherà Sterling K. Brown in veste di regular nella miniserie Hulu Washington Black, adattamento dell'omonimo romanzo di Esi Edugyan.

Tom Ellis interpreterà il ruolo di Christopher "Titch" Wilde, descritto come un eccentrico e appassionato inventore steampunk il cui entusiasmo giovanile maschera una vulnerabilità interiore.

Questa la sinossi di Washington Black: Una morte inquietante nella piantagione di zucchero della sua famiglia catapulta Titch in un viaggio straordinario attraverso il cielo con il giovane schiavo George Washington Black al suo fianco. Titch si ritrova spinto nella posizione di mentore e figura paterna per Wash, un ruolo per il quale è mal preparato perché Titch sta inseguendo l'ombra di suo padre, un'inevitabile resa dei conti che minaccia di condannare sia lui che Wash.

Washington Black è un'epica serie in nove episodi che vedrà Ernest Kingsley Jr. nei panni di George Washington "Wash" Black, un ragazzo di 11 anni in una piantagione di zucchero delle Barbados che deve fuggire dopo che una morte scioccante minaccia di sconvolgere la sua vita.

Sterling K. Brown interpreterà Medwin Harris, socievole e fuori di testa, che ha viaggiato per il mondo dopo un'infanzia traumatica come rifugiato nero in Nuova Scozia. Sindaco de facto di Black Halifax, Medwin dà la priorità alla comunità su tutto tranne che su Washington Black, il suo giovane protetto. L'incontro con Wash lo spinge lungo un percorso impegnativo alla scoperta di se stesso e, mentre le barricate intorno al suo cuore iniziano a cadere, Medwin imparerà di nuovo a sognare.

Nel cast anche Iola Evans nei panni di Tanna Goff, Edward Bluemel in quelli di Billy McGee, Sharon Duncan-Brewster sarà Miss Angie e l'esordiente Eddie Karanja sarà il giovane Wash.