Lucifer 6, Tom Ellis promette: "Alla fine sarete tutti in lacrime"

La star di Lucifer 6, Tom Ellis, promette fiumi di lacrime nel gran finale della serie Netflix, disponibile da oggi su Netflix, che porterà a compimento le vicende dell'affascinante angelo caduto.

Lucifer: Tom Ellis nella seconda parte della quinta stagione

Qui trovate la recensione della sesta e ultima stagione di Lucifer. Nel corso di una recente intervista a Comicbook, Tom Ellis ha parlato del finale di Lucifer rivolgendosi ai fan: "Spero che singhiozzerete tutti! e spero che i vostri cuori, al tempo stesso, siano pieni di gioia."

Parlando della portata più ampia della sesta e ultima stagione, Tom Ellis ha aggiunto che i dieci episodi sono "un addio appropriato ai nostri personaggi che si appoggia a tutto ciò che abbiamo raggiunto fino a questo momento".

Nella stessa intervista, Lauren German (che interpreta Chloe Decker, la detective interesse amoroso di Lucifer) ha aggiunto che il finale di Lucifer è "dolceamaro" specificando: "Lo trovo un ottimo termine per descrivere il finale. Penso che i fan alla fine avranno ciò che vogliono vedere." L'attrice ha aggiunto che nel finale non mancheranno alcuni colpi di scena inaspettati, tanto per alimentare ulteriormente l'hype.