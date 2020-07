Tom Cruise: Universal produrrà il suo nuovo film girato nello spazio?

Tom Cruise e Doug Liman stanno sviluppando un ambizioso progetto che vorrebbero girare nello spazio e Universal Pictures sembra stia valutando la possibilità di finanziare il film.

Il progetto potrebbe già contare sul sostegno della NASA e di SpaceX, di proprietà di Elon Musk.

Il film avrà, come prevedibile, un costo molto elevato e si parla già di un budget che supererà i 200 milioni di dollari. Tom Cruise, che ne dovrebbe essere protagonista e produttore, potrebbe guadagnare circa 30-60 milioni per il progetto, oltre a ricevere una percentuale sostanziosa dei potenziali guadagni.

Doug Liman sarebbe invece impegnato alla regia e una fonte vicina al filmmaker ha sottolineato: "Non si può essere certi di quello che accadrà lì in alto, e si ha a disposizione solo un ciak per realizzare le scene".

Tom Cruise da tempo si mette alla prova con scene d'azione sempre più elaborate e spettacolari grazie al franchise di Mission: Impossible e recitare al bordo della Stazione Spaziale Internazionale potrebbe sicuramente rappresentare una pagina memorabile della sua carriera.

Attualmente l'idea che venga realizzato realmente un film nello spazio sembra però una vera e propria missione impossibile difficile da portare a termine.