Tom Cruise si diverte al concerto degli Oasis, nonostante la band lo avesse insultato tempo fa

La star si è recata allo stadio di Wembley per il concerto sold out del reunion tour della band, che tempo fa aveva definito Cruise uno "che non è mai stato in un film buono in tutta la sua carriera"

Tom Cruise è stato uno dei tanti personaggi famosi che hanno assistito ai concerti sold-out degli Oasis allo stadio Wembley di Londra. È stato un momento significativo, visti i trascorsi tra l'attore e l'iconica band inglese capitanata dai fratelli Liam e Noel Gallagher, che si sono riuniti dopo anni di faide pubbliche per un tour mondiale nel 2025.

Come ricorda NME, i fratelli Gallagher avevano preso in giro Cruise durante una scena del documentario rock del 2007 "Lord Don't Slow Me Down". Il film seguiva gli Oasis durante il tour mondiale a supporto dell'album "Don't Believe the Truth", che si era svolto da maggio 2005 a marzo 2006.

"È un piccolo stronzo, e non ha mai recitato in un film decente in tutta la sua carriera", aveva affermato Noel davanti alla telecamera parlando di Cruise, mentre Liam aveva aggiunto: "Odio Tom Cruise. Un bastardo. Lui e [il calciatore] Michael Owen".

Tom Cruise e gli Oasis si sono chiariti col tempo

Oasis: Supersonic, Liam Gallagher in un'immagine del documentario

Secondo quanto riferito, l'attore avrebbe affrontato Liam Gallagher anni dopo, quando i due si sono ritrovati nello stesso hotel a Berlino, in Germania, nel 2009. L'attore era in città per la promozione di Operazione Valchiria, mentre Liam si stava preparando per un concerto degli Oasis.

Secondo quanto riportato all'epoca, Cruise avrebbe incrociato Liam nell'hotel e poi si sarebbe voltato per ricordargli scherzosamente le critiche che la band gli aveva rivolto. L'attore avrebbe ricordato a Liam che anche lui aveva detto nel documentario che Cocktail era un buon film. I due sembravano essersi stretti la mano prima di separarsi.

Chiaramente non c'è alcun astio oggi tra Cruise e gli Oasis, dato che l'attore si è scatenato al concerto della band a Wembley. Tra le altre celebrità presenti al concerto c'erano Dua Lipa e Callum Turner. Il reunion tour degli Oasis è iniziato all'inizio di questo mese a Cardiff, in Galles, e ha segnato la prima esibizione dal vivo della band in 16 anni.