Tom Cruise, la reazione delle star alla sua sfuriata sul set: "Se lui fosse il Presidente..."

Tom Cruise ha redarguito alcuni membri della crew di Mission: Impossible 7 per il mancato rispetto delle norme anti-Covid e la reazione delle star di tutto il mondo non si è fatta attendere

Ieri, The Sun ha diffuso un audio in cui Tom Cruise redarguisce aspramente alcuni membri della crew di Mission: Impossible 7. Immancabilmente, sono arrivate numerose reazioni da parte del mondo delle star hollywoodiane. La maggior parte di Hollywood si sta esprimendo sui social media in favore dell'agente Ethan Hunt, che si è dimostrato consapevole della salute dei suoi collaboratori e dell'importanza delle regole da rispettare per portare a compimento un progetto così importante quale Mission: Impossible 7.

Come riporta The Hill, ad aver dato ragione a Tom Cruise non è stato soltanto George Clooney. Anche Josh Gad ha preso le difese di Cruise, scrivendo attraverso il suo profilo Twitter: "Per vostra informazione, Tom Cruise ha ragione".

Intervistata da The View, invece, Whoopi Goldberg è intervenuta nel dibattito, dichiarando: "Sapete, certe volte le persone sembrano non cogliere il fulcro di un discorso. Certe persone non capiscono perché ci si arrabbi così tanto. Con tutto rispetto, gli operatori alla macchina da presa o le persone che si occupano del sonoro sono ampiamente sostituibili. Se Tom Cruise controlla ciò che avviene sul set e si accorge che qualcuno sta facendo ciò che non dovrebbe fare, è naturale che se la prenda!". Dal canto suo, attraverso il suo profilo Twitter, anche Hilarie Burton Morgan si è schierata a favore di Tom Cruise, affermando il suo amore per l'attore e chiedendo ironicamente se sia possibile far partire l'audio in ogni supermercato.

Sulla stessa linea si è collocato Mike Scully, che ha invitato l'interprete a tornare ad urlare negli Stati Uniti il prima possibile.

Altrettanto netto è stato anche Billy Baldwin che, sul suo profilo Twitter ha dichiarato: "Non mi interessa cosa pensi relativamente a Scientology. Ormai, da parecchi decenni, Tom Cruise è il più serio lavoratore che esista ad Hollywood. Tom è un professionista a cui importa la forma finale del film e che ha a cuore la salvaguardia di crew e pubblico".

Lenny Jacobson si è spinto oltre e ha immaginato Tom Cruise come Presidente degli Stati Uniti. Secondo l'attore, in questo utopico caso, avremmo tutti potuto trascorrere le feste al cinema con i nostri parenti.

Di tutt'altro tenore è stata la reazione di Ava DuVernay, che ha scritto: "Se avete girato qualcosa durante la pandemia, siete consapevoli dello sforzo titanico necessario a far rispettare le regole. Poi arriva qualcuno che non indossa la mascherina...Che fare? Trattieni la rabbia! Se io avessi avuto una reazione del genere, adesso mi troverei a girare video per le pasticcerie".

A favore del rimprovero ad opera di Tom Cruise è anche Boy George, accompagnato da Michael Rapaport, Jessica Seinfeld e Joy Behar, che ha rilasciato la sua dichiarazione a The View.

Di tutt'altra idea, invece, sono apparse Patti Murin, Sarah Haines e Bethany Anne Lind, che hanno espresso qualche perplessità relativamente al metodo scelto da Tom Cruise.