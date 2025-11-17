Tom Cruise ritira l'Oscar alla carriera: "Fare film non è ciò che faccio, è ciò che sono"

Emozionato e commosso, il divo di Top Gun e Mission: Impossible ha celebrato il mestiere del cinema ritirando l'importante riconoscimento.

Discorso di ringraziamento memorabile per Tom Cruise, protagonista dei Governors Awards 2025, dove è stato onorato con un Oscar alla carriera che gli è stato consegnato dalle mani del regista messicano Alejandro G. Iñárritu, che lo ha diretto in un nuovo misterioso film in uscita a ottobre 2026.

Nel ritirare il premio, Tom Cruise ha pronunciato un discorso emozionante in cui ha reso omaggio a tutte le persone che rendono possibile fare film, nonché al potere unificante del cinema.

"Il cinema mi porta in giro per il mondo", ha detto. "Mi aiuta ad apprezzare e rispettare le differenze. Mi mostra la nostra comune umanità, quanto siamo simili in così tanti modi. E non importa da dove veniamo, in quella sala buia ridiamo insieme, proviamo emozioni insieme, speriamo insieme, e questo è il potere di questa forma d'arte. Ed è per questo che è importante per me. Fare film non è ciò che faccio, è ciò che sono".

Tom Cruise in Top Gun: Maverick

Come è nata la passione di Tom Cruise per il cinema

Nel corso della cerimonia, Tom Cruise ha ricordato perché ha scelto di entrare a far parte dell'industria.

"Il mio amore per il cinema è iniziato in tenera età, fin da quando ho memoria", ha rivelato. "Ero solo un bambino in un cinema buio e ricordo quel raggio di luce che ha attraversato la stanza, ho alzato lo sguardo e ho visto la sua esplosione sullo schermo. Improvvisamente, il mondo era molto più grande di quello che conoscevo. Intere culture, vite e paesaggi si sono mostrati ai miei occhi e questo ha acceso qualcosa. Ha acceso una fame di avventura, una fame di conoscenza, una fame di comprensione dell'umanità, di creare personaggi, di raccontare una storia, di vedere il mondo. Mi ha aperto gli occhi. Ha aperto la mia immaginazione alla possibilità che la vita potesse espandersi ben oltre i confini che allora percepivo nella mia vita. Quel raggio di luce ha acceso il desiderio di aprire il mondo, e da allora lo seguo."

In precedenza Cruise è stato candidato a quattro Oscar senza mai vincere l'agognata statuetta, miglior attore protagonista per Nato il 4 luglio e Jerry Maguire, miglior attore non protagonista per Magnolia e miglior film per il suo ruolo di produttore in _Top Gun: Maverick-".