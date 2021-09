Tom Cruise e Hayley Hatwell si sono lasciati dopo le riprese di Mission: Impossible 7?

Secondo alcune voci non ufficiali, Tom Cruise si sarebbe separato da Hayley Atwell, la sua co-protagonista in Mission: Impossible 7. La coppia, che non aveva mai espressamente confermato la loro storia d'amore, è stata paparazzata assieme per la prima volta nel dicembre del 2020.

Questo venerdì un insider ha riferito al The Sun: "Quello delle riprese è stato un periodo molto intenso per loro. Sono andati davvero d'accordo, ma una volta terminato il film hanno deciso di tornare a essere amici. Lavorano entrambi moltissimo, Tom ha una serie di altri impegni in arrivo e gira sempre in elicottero e jet privati, quindi la loro storia ha fatto il suo corso."

Tom Cruise non ha avuto una storia d'amore di rilievo dal suo divorzio dall'ex moglie Katie Holmes nel 2012, mentre si diceva che Hayley si fosse separata dal suo ex compagno, un medico inglese, nel 2020. Tom ha una figlia con Katie, il suo nome è Suri ed ha appena compiuto quindici anni.

Un'altra fonte anonima, lo scorso dicembre, aveva riferito al The Sun: "Tom e Hayley sono andati d'accordo sin dal primo giorno. Il lockdown, e tutte le difficoltà che ne sono derivate, li hanno avvicinati ancora di più e sono diventati inseparabili. Hanno iniziato a uscire assieme dopo le riprese e lei ora vive nell'appartamento di Tom a Londra. Vanno d'accordo e sembrano molto felici."