Tom Cruise ha imparato a volare dopo Top Gun, Kurt Russell: "L'ho aiutato, è un bravo pilota"

In una recente intervista a Entertainment Weekly, Kurt Russell ha raccontato di aver notato il desiderio di Tom Cruise di saper pilotare un aereo dopo il successo di Top Gun e di averlo aiutato personalmente nel suo percorso di apprendimento.

Kurt Russell, oltre ad essere un validissimo attore è anche conosciuto per la sua longeva esperienza come pilota, e ha svelato di aver supportato appieno il collega che intendeva apprendere al meglio le capacità di guidare un velivolo.

Kurt Russell ha aiutato Tom Cruise a imparare a volare

"Ho volato per 30 anni. Non sono più in attività adesso, ma ho pilotato molti aerei diversi" ha spiegato Russell "Infatti, ho aiutato Tom [Cruise] dopo che ha fatto Top Gun. Ci siamo incontrati. Voleva andare a volare. Abbiamo volato sul mio aereo e poi ho visto che voleva davvero imparare a pilotare e ho fatto quello che potevo per aiutarlo in questo senso. È un bravo pilota ai comandi. Ed è stato bello vederlo riprendere quel personaggio tanti anni dopo. Ho adorato quello che hanno fatto con Top Gun. L'ho trovato davvero fantastico".

Primo piano di Kurt Russell in Monarch: Legacy of Monsters

Tom Cruise sarebbe diventato pilota proprio grazie all'aiuto di Russell e del regista Sydney Pollack, quest'ultimo dei quali regalò all'attore di Mission: Impossible lezioni di volo dopo che recitò nel suo film del 1993 Il socio. Da allora, Cruise ha messo utilizzato le proprie nuove capacità acquisite in film come Barry Seal - Una storia americana del 2017 e nel celebrato sequel del 2022 di Top Gun, dal titolo Top Gun: Maverick.

Kurt Russell pilota in Top Gun 3?

Di recente, la star di Grosso guaio a Chinatown ha recitato in uno spot tv diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, insieme ad un'altra star del sequel, Lewis Pullman. In un'intervista, a Russell è stato chiesto se fosse aperto alla possibilità di tornare alla guida di un aereo in Top Gun 3.

"No, ne abbiamo appena parlato" ha risposto Kurt Russell "E ho pensato che [Kosinski] abbia fatto un lavoro fantastico con F1 [Il Film]. È stato bello... ha fatto davvero un ottimo lavoro. È stato semplicemente divertente lavorare per un giorno con una persona di altissimo livello. E ci siamo divertiti un sacco: abbiamo fatto le cose in modi diversi e poi hanno messo tutto insieme, e mi è piaciuto quello che hanno messo insieme. Ho pensato fosse buono".