Tom Cruise ha imparato a volare dopo Top Gun, Kurt Russell: "L'ho aiutato, è un bravo pilota"

La star di Grosso guaio a Chinatown ha insegnato al collega a pilotare un aereo dopo il successo del film del 1986 diretto da Tony Scott.

Profilo di Tom Cruise in Top Gun
NOTIZIA di 03/02/2026

In una recente intervista a Entertainment Weekly, Kurt Russell ha raccontato di aver notato il desiderio di Tom Cruise di saper pilotare un aereo dopo il successo di Top Gun e di averlo aiutato personalmente nel suo percorso di apprendimento.

Kurt Russell, oltre ad essere un validissimo attore è anche conosciuto per la sua longeva esperienza come pilota, e ha svelato di aver supportato appieno il collega che intendeva apprendere al meglio le capacità di guidare un velivolo.

Kurt Russell ha aiutato Tom Cruise a imparare a volare

"Ho volato per 30 anni. Non sono più in attività adesso, ma ho pilotato molti aerei diversi" ha spiegato Russell "Infatti, ho aiutato Tom [Cruise] dopo che ha fatto Top Gun. Ci siamo incontrati. Voleva andare a volare. Abbiamo volato sul mio aereo e poi ho visto che voleva davvero imparare a pilotare e ho fatto quello che potevo per aiutarlo in questo senso. È un bravo pilota ai comandi. Ed è stato bello vederlo riprendere quel personaggio tanti anni dopo. Ho adorato quello che hanno fatto con Top Gun. L'ho trovato davvero fantastico".

Monarch Legacy Of Monsters 1 Gyvr9Vu
Primo piano di Kurt Russell in Monarch: Legacy of Monsters

Tom Cruise sarebbe diventato pilota proprio grazie all'aiuto di Russell e del regista Sydney Pollack, quest'ultimo dei quali regalò all'attore di Mission: Impossible lezioni di volo dopo che recitò nel suo film del 1993 Il socio. Da allora, Cruise ha messo utilizzato le proprie nuove capacità acquisite in film come Barry Seal - Una storia americana del 2017 e nel celebrato sequel del 2022 di Top Gun, dal titolo Top Gun: Maverick.

Kurt Russell pilota in Top Gun 3?

Di recente, la star di Grosso guaio a Chinatown ha recitato in uno spot tv diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, insieme ad un'altra star del sequel, Lewis Pullman. In un'intervista, a Russell è stato chiesto se fosse aperto alla possibilità di tornare alla guida di un aereo in Top Gun 3.

Top Gun: Maverick, la recensione: un toccante, spettacolare ritorno nella Danger Zone Top Gun: Maverick, la recensione: un toccante, spettacolare ritorno nella Danger Zone

"No, ne abbiamo appena parlato" ha risposto Kurt Russell "E ho pensato che [Kosinski] abbia fatto un lavoro fantastico con F1 [Il Film]. È stato bello... ha fatto davvero un ottimo lavoro. È stato semplicemente divertente lavorare per un giorno con una persona di altissimo livello. E ci siamo divertiti un sacco: abbiamo fatto le cose in modi diversi e poi hanno messo tutto insieme, e mi è piaciuto quello che hanno messo insieme. Ho pensato fosse buono".