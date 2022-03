Tom Cruise: sua figlia Suri Cruise è la fotocopia di Katie Holmes (FOTO)

Le ultime foto di Suri Cruise, la figlia di Tom Cruise recentemente paparazzata mentre passeggiava con un'amica, sono immediatamente diventate virali su Twitter a causa della sua somiglianza con Katie Holmes: la quindicenne è la fotocopia della madre.

In un'immagine in particolare la ragazza è letteralmente la sosia della Holmes quando era ancora un'adolescente, per esempio nel periodo in cui ha interpretato il personaggio di Joey Potter in Dawson's Creek, la serie cult anni '90 che l'ha resa celebre in tutto il mondo.

Tra gli scatti in circolazione, alcuni dei quali risalgono al terzo giorno del terzo mese del 2022, quelli di cui abbiamo parlato in precedenza vedono la figlia di Cruise con indosso un bomber oversize, una maglia à la marinière, pantaloni flare e un paio di Converse nere.

Suri Cruise è nata a Santa Monica, California, il 18 aprile del 2006, subito dopo l'inizio della relazione tra Katie Holmes e Tom Cruise. La coppia si è sposata il 18 novembre 2006 in Italia, nel castello Odescalchi di Bracciano, secondo il rito di Scientology. Nel giugno 2012 i due si sono separati e a luglio hanno raggiunto un accordo sull'affidamento della figlia e sul mantenimento.