Tom Cruise: "Cosa è successo alla sua faccia?", l'ultima foto divide i social

Tom Cruise, all'età di 59 anni, è uno degli eroi d'azione più longevi della storia del cinema ma sabato sera la star hollywoodiana è apparsa in televisione mentre si godeva il Game 2 della National League Division Series a San Francisco: i fan sono letteralmente impazziti e hanno tempestato i social media di foto e video, sostenendo che l'attore sia diventato irriconoscibile.

Tom si stava godendo il match dei San Francisco Giants contro i Los Angeles Dodgers all'Oracle Park con suo figlio Connor Cruise, 26 anni. Non appena è stato notato dalle telecamere i fan hanno invaso i social e la maggior parte degli utenti ha iniziato a chiedersi: "ma che cosa è successo alla sua faccia?".

Su Twitter i fan si sono detti scettici sul fatto che fosse veramente Cruise l'uomo inquadrato dalla regia, altri hanno pensato alla chirurgia plastica mentre alcuni hanno perfino paragonato il suo aspetto al comico canadese Norm MacDonald, l'ex star di SNL scomparsa il mese scorso: "Norm ha inscenato la propria morte solo per uccidere Tom e continuare a vivere la sua vita nei panni dell'action star."

Tuttavia, alcuni utenti sono saltati in sua difesa. Un fan, ad esempio, ha scritto: "Tom Cruise probabilmente sta solo mettendo su un po' di peso perché non sta girando un film in questo momento, il fatto che venga preso in giro per il suo aspetto è una cosa schifosa secondo me."