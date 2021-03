Tom Cruise: il creatore dei video deepfake su TikTok ha contattato l'attore

Da circa un mese, il profilo TikTok DeepTomCruise ospita una serie di video in deepfake realizzati da Chris Ume con l'intento di ironizzare su Tom Cruise. In seguito alla viralità dei contenuti e all'iscrizione del vero protagonista di Top Gun sulla piattaforma utilizzata dai più giovani, Ume ha deciso di contattare l'attore che, però, non gli ha ancora dato risposta.

Come riportato da Cinema Blend, DeepTomCruise è un profilo TikTok che può vantare più di 700 mila seguaci e 2 milioni di like. Il profilo contiene una serie di video in deepfake che ironizzano su Tom Cruise e che si sono trasformati ben presto in contenuti virali. Chris Ume ha spiegato di aver dato vita a questi video con il mero obiettivo di fare un po' di ironia. In seguito al successo ottenuto, alle conversazioni provocate e all'iscrizione del vero Tom Cruise su TikTok, Ume ha provato a contattare l'attore e ha dichiarato: "Abbiamo mandato una mail a Tom Cruise e gli abbiamo detto che, se il nostro lavoro lo disturba, siamo disposti a tornare offline. Il nostro intento, ovviamente, è ironico. Ancora, però, non abbiamo ottenuto risposta".

L'account ufficiale di Tom Cruise su TikTok non ha ancora pubblicato alcun post. A quanto pare, la presenza sul social dell'interprete di Ethan Hunt è legata soltanto all'account DeepTomCruise e sembra che la sua volontà sia quella di preservarsi da quanto creato da Chris Ume che, adesso, è costretto a definire la sua pagina come meramente parodistica. Cruise è soltanto l'ultimo dei volti noti ad essere stati coinvolti in video in deepfake. Lo scorso anno, infatti, un utente aveva sostituito i volti di Robert Downey Jr. e Tom Holland a quelli di Christopher Lloyd e Michael J. Fox in Ritorno al futuro. Sulle prime Holland è rimasto un po' spiazzato, poi l'ha presa con un sorriso.

Nel 2021 saranno ben due i film con Tom Cruise che vedranno la luce. Top Gun: Maverick arriverà in sala il 2 luglio, mentre Mission: Impossible 7 dovrebbe essere distribuito a partire dal 19 novembre prossimo.