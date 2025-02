Tom Cruise: controllo del respiro e ossigenoterapia per non invecchiare, a letto "conciato come un ostaggio"

Gli eccessi di Tom Cruise riguarderebbero anche le pratiche estreme messe in atto dal divo per rimanere giovane e in forma fisica perfetta.

A luglio Tom Cruise compirà 63 anni. L'eterno ragazzo di Hollywood continua a sfoggia una forma fisica impeccabile nonostante il passare del tempo e non cede di un passo sulle spettacolari acrobazie al centro dei suoi film, tutte eseguite personalmente.

Lo scorso anno l'attore ha fornito un saggio delle sue abilità eseguendo una spettacolare acrobazia proprio per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi del 2024. Saltando giù dallo Stade de France, ha guidato una moto fuori dallo stadio portando con sé la bandiera dell'evento sportivo. Le riprese preregistrate, realizzate durante la lavorazione di Mission: Impossible 8_, mostravano il suo lancio col paracadute che lo ha visto atterrare vicino all'insegna di Hollywood.

Come riesce il divo americano a mantenersi così in forma e ad attenuare gli effetti del passare del tempo con tanta efficacia?

Il segreto della giovinezza "eterna"

Per preservare il suo corpo il più giovane possibile, Tom Cruise starebbe facendo ricorso a ritrovati estremi, perfino pericolosi per la salute.

"Tom spinge sempre il suo corpo a migliorare", ha rivelato una fonte a RadarOnline.com. "Alcuni anni fa ha iniziato a interessarsi a tutti gli aspetti della respirazione e a come regolarla possa cambiare le regole del gioco per la salute generale. La prima cosa che faceva era chiudersi la bocca durante la notte per assicurarsi di respirare attraverso il naso".

Tom Cruise in Top Gun: Maverick

La fonte concorda sul fatto che sembra tutto assurdo, soprattutto perché "ogni volta che va a letto è conciato come un ostaggio, ma Tom è convinto che faccia miracoli per la sua salute".

Un'altra pratica volta ad assicurare la longevità è l'ossigenoterapia. Pare che il divo abbia fatto costruire una vasca speciale in cui "si esercita a trattenere il respiro sott'acqua ogni giorno. Adesso fa parte della sua folle routine di allenamento".

Tom Cruise si recherebbe più volte alla settimana in camere di ossigeno iperbariche per assumere ossigeno. Il suo programma prevede inoltre tuffi in acqua fredda, sfide respiratorie e crioterapia quotidiana.

Secondo l'insider, anche se la star di Top Gun è convinta che tutte queste pratiche lo aiutino nel suo percorso per rimanere giovane, c'è anche chi lo avrebbe messo in guardia sui pericoli insiti in queste pratiche. Un passo nella direzione sbagliata potrebbe causare danni incommensurabili agli organi interni, colpendo gravemente il cervello. Meglio qualche ruga in più.