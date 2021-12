Tom Cruise: ecco com'è la celebre torta che invia ogni Natale ai suoi amici

Ormai la festività del Natale non viene associata soltanto a Mariah Carey e Michael Bublè ma anche a Tom Cruise e alle sue fantastiche torte - regalate ogni anno in questo periodo dell'anno ad amici e parenti.

Secondo Rosie O'Donnell, l'arrivo della torta natalizia di Tom Cruise sancisce l'inizio del periodo più bello dell'anno - quest'affermazione ci aiuta a comprendere l'assoluta centralità dell'attore americano nell'immaginario natalizio. L'attrice ha anche pubblicato una foto del dono sul suo profilo Instagram e ha definito la torta "assolutamente deliziosa".

Tra le star che hanno ricevuto il dolce in dono da Cruise si possono citare Kirsten Dunst, Renée Zellweger, Angela Bassett, James Corden, Jimmy Fallon, Henry Cavill, Cobie Smulders e Graham Norton. A presentare a Tom Cruise questa fantastica torta targata Doan's Bakery è stata la sua ex moglie, Katie Holmes, che, a sua volta, è stata consigliata da Diane Keaton. A proposito della torta, Tom Cruise ha dichiarato: "Aspetto sempre che i miei amici mi telefonino e mi ringrazino per la sua bontà!".

Ogni Natale, quindi, Tom Cruise regala una torta a una sfilza di amici e parenti. In un certo senso, è più facile ricevere una torta natalizia da parte di Tom Cruise che trovare un lavoro contrattualizzato. Yahoo!Entertainment ha contattato la pasticceria Doan's Bakery e ha chiesto delucidazioni su questo dolce che fa impazzire Hollywood. A rispondere è stato Eric Doan, che gestisce il laboratorio insieme a sua moglie. Si tratta di una torta al cocco con pezzi di cioccolato bianco dolce, strati di glassa al formaggio fresco e con una spolverata di scaglie di cocco tostato, che Karen ha creato e lanciato nel 1984 quando ha aperto la sua attività.

Tempi di attesa per la consegna? Ben due mesi! Ma ne vale assolutamente la pena! Per 99 dollari, spedizione inclusa, la torta è stata inviata congelata e ulteriormente imballata con ghiaccio secco. Secondo quanto riportato, si tratta di "un sogno di cocco che diventa realtà". Tendenzialmente, Cobie Smulders ama conservare la torta quanto più a lungo possibile e mangiarla nel periodo compreso tra dicembre e marzo. Al contrario, invece, Kirsten Dunst la divora in una sola notte. I tempi di conservazione consigliati si aggirano sui quattro mesi.

La torta, spedita dal servizio di consegna di cibo gourmet, è sufficiente per circa 12/16 persone. A occuparsi della spedizione e della decorazione della torta è il team di Tom Cruise, che allega anche un biglietto di auguri e infiocchetta il dolce. Se siete a Los Angeles e andate da Doan's, la pasticceria vende anche torte di dimensioni più contenute. Inoltre, la torta al cocco non è promossa come la "Tom Cruise Cake" ma semplicemente come la "White Coconut Cake". Qualora venga acquistata in loco, il costo si aggira sui 50 dollari.

La pasticceria non ha solo Tom Cruise come cliente famoso. A servirsi in questo laboratorio, infatti, sono anche Sofia Vergara e Jennifer Lopez. Il proprietario dell'attività ha scherzato attribuendo all'attore il merito della prosecuzione della sua attività durante il lockdown. A quanto pare, infatti, il protagonista di Mission: Impossible non si limita ad acquistare dolci durante il periodo natalizio ma anche nei restanti mesi dell'anno!