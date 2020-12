Tom Cruise invia centinaia di torte natalizie agli amici e sfida Babbo Natale

Tom Cruise è uno degli ultimi divi hollywoodiani e, a quanto pare, ha anche una passione segreta nei confronti delle torte natalizie, a tal punto da inviarne ogni anno esemplari ai suoi migliori amici in occasione delle festività. Ecco, nel caso in cui riceviate una torta di Natale da parte di Tom Cruise, potete vantarvi di far parte della sua stretta cerchia di amici!

Mission: Impossible - Fallout: Tom Cruise e Henry Cavill in una scena del film

Secondo Yahoo, ogni anno, in corrispondenza delle festività natalizie, Tom Cruise ordinerebbe centinaia di torte al cioccolato bianco e al cocco dalla pasticceria Doan's Bakery in Woodland Hills e le invierebbe ai suoi migliori amici. Kirsten Dunst, Rosie O'Donnell, Jimmy Fallon, Graham Norton, Barbara Walters ed Henry Cavill sono soltanto alcuni dei personaggi che hanno ricevuto la celebre torta natalizia di Tom Cruise.

Barry Seal - Una storia americana: Tom Cruise in un'immagine del film

Come riportato da The Guardian, ovviamente, la torta natalizia di Tom Cruise è davvero deliziosa perché, si sa, Cruise non è uno che ama le mezze misure! Addirittura, Kirsten Dunst ha definito questa torta come la "Cruise cake", una creazione dolciaria che ha imposto la sua fama su quella già leggendaria dell'interprete. Mitologia vuole che Cruise abbia iniziato a rifornirsi presso Doan's Bakery in seguito ad un consiglio di Diane Keaton, che sosteneva che questa pasticceria fosse migliore di quella presso cui si riforniva abitualmente Katie Holmes.

Quando pensate di star facendo tanto mentre scrivete una semplice lettera natalizia ai vostri parenti o ai vostri amici più cari, volgete la vostra mente a Tom Cruise e al fatto che l'attore non si accontenta di mandare un semplice biglietto di auguri ma invia, addirittura, una torta natalizia. Come sempre, Tom Cruise è il migliore in qualsiasi campo. Il dubbio che ci sorge è il seguente: e se Tom Cruise fosse Babbo Natale? Considerate tale ipotesi a tal punto incredibile?