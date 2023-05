Tom Cruise ha chiesto a Re Carlo di "essere il suo braccio destro" durante il concerto dell'incoronazione

Tom Cruise ha invitato Re Carlo III a fargli da braccio destro durante il concerto organizzato in onore del nuovo monarca al Castello di Windsor.

In un segmento pre-registrato intitolato "Did you know?" - che è stato trasmesso poco prima che Lionel Richie salisse sul palco del concerto al Castello di Windsor - l'ex 007 Pierce Brosnan ha rivelato che il Re "è stato il Principe di Galles più longevo per oltre 64 anni". (Prima di salire al trono lo scorso settembre, Carlo aveva il titolo di Principe di Galles, che ora è passato al figlio maggiore, il Principe William).

L'inquadratura successiva si sposta quindi su Tom Cruise che pilota un aereo da combattimento e dice: "Da pilota a pilota, Vostra Maestà, può essere la mia spalla in qualsiasi momento".

Non è la prima volta che Cruise partecipa a un evento reale. Nel 1997 ha partecipato ai funerali della prima moglie di Carlo, Diana, Principessa del Galles, insieme all'allora moglie Nicole Kidman. (Si dice che fosse un "amico intimo" della principessa dopo averla incontrata alla prima londinese del film romantico Cuori ribelli, nel 1992).

L'anno scorso William e Catherine, il Principe e la Principessa di Galles, hanno partecipato alla prima londinese di Top Gun: Maverick, Cruise ha infranto il protocollo reale accompagnando Catherine per mano su per le scale e all'interno del locale.