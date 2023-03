Jamie Lee Curtis: "Tom Cruise non è il solo ad aver salvato il cinema"

Il video in cui Steven Spielberg ringrazia Tom Cruise per aver letteralmente salvato "il culo di Hollywood" dopo la pandemia ha fatto il giro dei social. Il regista si era infatti congratulato per il successo globale di Top Gun: Maverick che ha sbancato al box-office.

Ma c'è un'attrice in particolare che ha voluto dire la sua, sottolineando come Tom Cruise non sia stato l'unico ad aver salvato il cinema. Stiamo parlando di Jamie Lee Curtis che, ospite del The Late Show With James Corden, ha dichiarato: "Ovviamente non sono qui per promuovere il miglior film del 2022, anzi no, il miglior film di un'intera generazione. E non sono nemmeno qui per parlare di come i miei film abbiano generato 2 miliardi e mezzo di dollari al box-office. Tom Cruise non è l'unico ad aver salvato l'industria del cinema".

Jamie Lee Curtis ha ovviamente fatto riferimento a Everything Everywhere All at Once, film che ha ricevuto ben 11 nomination agli Oscar. Tra queste figura anche la sua nomination come "miglior attrice non protagonista" per il ruolo dell'ispettore dell'IRS Dierdre Beaubeirdre. Si tratta della prima nomination assoluta per la diva di Hollywood.