Tom Cruise balla con Debbie Allen prima dei Governors Awards: festa a Los Angeles per gli Oscar onorari

L'attore di Mission: Impossible e Top Gun è stato immortalato durante un momento goliardico mentre danzava con la celebre star di Saranno famosi.

Tom Cruise e Debbie Allen non hanno voluto aspettare la serata dei Governors Awards per festeggiare i rispettivi Oscar onorari. I due sono stati ripresi a scatenarsi sulla pista da ballo durante il party.

La festa è stata ospitata proprio da Allen all'interno della Debbie Allen Dance Academy a Los Angeles. I due sono tra coloro che l'Academy ha scelto per l'Oscar onorario 2025 insieme allo scenografo Wynn Thomas.

Il ballo tra Tom Cruise e Debbie Allen

In un video pubblicato su Instagram dal CEO di Project Angel Food, Richard Ayoub, la star di Top Gun e quella di Saranno famosi si esibiscono un pezzo di danza mentre il dj invita tutti gli altri presenti a ballare.

Cruise e Allen sono stati poi raggiunti da Jenifer Lewis e dalla sorella di Allen, la star de I Robinson Phylicia Rashād, mentre ballavano sulle note di Candy dei Cameo e Before I Let Go di Maze & Frankie Beverley. Tra i presenti al party anche Jennifer Hudson.

Tom Cruise e Debbie Allen premiati ai Governors Awards

Domenica sera al Ray Dolby Ballroom di Hollywood, Tom Cruise e Debbie Allen riceveranno, insieme a Wynn Thomas, il premio Oscar onorario, mentre Dolly Parton riceverà il Jean Hersholt Humaniarian Award.

Tuttavia, Parton non dovrebbe partecipare alla cerimonia a causa di problemi di salute. Janet Yang, presidente dell'Academy, aveva dichiarato: "I Governors Awards di quest'anno celebreranno quattro individui leggendari le cui straordinarie carriere e il cui impegno verso la nostra comunità cinematografica continuano a lasciare un impatto duraturo. Il Board of Governors dell'Academy è onorato di riconoscere questi brillanti artisti. Debbie Allen è una coreografa e attrice pionieristica, il cui lavoro ha affascinato generazioni e attraversato generi. L'incredibile dedizione di Tom Cruise verso la nostra comunità cinematografica, verso l'esperienza teatrale e verso la comunità degli stunt ci ha ispirati tutti. L'amata performer Dolly Parton incarna lo spirito del Jean Hersholt Humanitarian Award attraverso la sua incrollabile dedizione alle iniziative benefiche. E il production designer Wynn Thomas ha dato vita ad alcuni dei film più duraturi grazie a un occhio visionario e alla padronanza del suo mestiere".