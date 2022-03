Tom Cruise è atterrato con il suo elicottero nel giardino di Simon Pegg per mostrargli delle scene di M:I 7

Tom Cruise è atterrato on il suo elicottero nel giardino di Simon Pegg, semplicemente per vedere insieme con l'amico e collega alcune scene del loro prossimo capitolo della saga di Mission: Impossible, il numero 7 della saga cinematografica.

Il progetto è stato a lungo posticipato a causa della pandemia che ha ostacolato le riprese e ha fatto slittare l'uscita del film diretto da Christopher McQuarrie all'estate del 2023.

Simon Pegg, parlando con Square Mile ha parlato della sua amicizia con Tom Cruise che è iniziata 15 anni fa sul set di Mission: Impossible III. L'attore britannico ha raccontato che la star è arrivato nella sua casa nell'Hertfordshire per mostrargli delle scene di Mission: Impossible 7.

Simon ha raccontato: "Cruise ha atterrato il suo fo**uto elicottero nel mio giardino poco prima di Natale ed è venuto per bere una tazza di té".

Pegg ha raccontato: "Siamo corsi in giardino per salutarlo agitando le mani, ed è stato davvero sciocco! Ehi ragazzi, semplicemente per avvisarvi, Tom Cruise starà volando con un elicottero atterrando nel mio giardino sul retro, vi conviene tenere d'occhio i cavalli".

Il film Mission: Impossible 7 riporta sul grande schermo l'agente segreto interpretato da Tom Cruise, di nuovo diretto da Christopher McQuarrie.

Il cast del settimo capitolo del franchise sarà composto da Shea Whigham, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett, Henry Czerny e le new entry Rob Delaney (Deadpool 2), Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Indira Varma (Game of Thrones), Mark Gatiss (Sherlock), e Cary Elwes.