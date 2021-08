Tom Cruise, atterraggio a sorpresa in elicottero nel giardino di una famiglia inglese: "È stato surreale"

Tom Cruise ne sa una più del diavolo! A causa della chiusura di tutti gli aeroporti vicini, infatti, un elicottero con l'attore di Mission: Impossible a bordo è atterrato nel giardino privato di una famiglia del Warwickshire, in Inghilterra. Ovviamente, l'allegra famigliola ha accolto Cruise con somma sorpresa ed emozione e ne ha approfittato per fare un giretto sul suo mezzo.

Secondo quanto riportato da BBC, Tom Cruise si trova attualmente nel Regno Unito per completare le riprese dell'ultimo capitolo di Mission: Impossible. Nemmeno la chiusura degli aeroporti vicini ha fermato il divo di Hollywood dal compimento del suo lavoro. Pur di continuare le riprese del film, infatti, il protagonista di Top Gun ha insistito per atterrare nel giardino privato dell'abitazione di una famiglia del Warwickshire. La famiglia non sapeva che a bordo dell'elicottero ci fosse proprio Tom Cruise ma era stata precedentemente avvertita sulla possibilità che un divo potesse atterrare nel loro giardino.

Detto fatto, possibilità accordata e accoglienza a Tom Cruise concessa. Dal momento che non era di fretta, il divo ha anche accontentato la famiglia in questione con uno scatto fotografico e ha concesso ai loro figli di fare un giretto in elicottero. Raggiunta da BBC, la donna ha raccontato: "Pensavo che i bambini potessero divertirsi all'idea di vedere un vero elicottero atterrare nel nostro giardino. Poi è uscito Tom Cruise, è andato verso i nostri figli, li ha salutati, ha scambiato qualche parola con loro, si è avvicinato a noi e ci ha salutati con il gomito. Wow!".

Come se non bastasse, l'attore ha anche concesso ai figli della famiglia ospitante di fare un breve volo in elicottero. La donna ha concluso: "Continuo a non credere che sia potuta accadere una cosa del genere, è stata una giornata davvero surreale".

Mission: Impossible 7 sarà distribuito al cinema a maggio 2022 dopo aver subito numerosi ritardi e cancellazioni. Il cast del film comprende anche i nomi di Simon Pegg, Hayley Atwell, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson e Henry Czerny.