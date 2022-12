Tom Clancy's Jack Ryan 3: il nuovo trailer della serie Prime Video con John Krasinski

Prime Video ha appena diffuso il nuovo trailer di Tom Clancy's Jack Ryan 3: come già annunciato, tutti gli otto episodi della terza stagione saranno disponibili da mercoledì 21 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Jack Ryan è un ricercato internazionale che corre contro il tempo per sventare una catastrofe globale nell'ultimo trailer della terza stagione di Jack Ryan di Tom Clancy. La serie ha per protagonista John Krasinski e al suo fianco vede Wendell Pierce e Michael Kelly che tornano rispettivamente nel ruolo dell'Ufficiale della CIA James Greer e dell'ex Ufficiale della CIA Mike November. Si uniscono al cast per questa nuova stagione anche Nina Hoss nel ruolo della Presidentessa della Repubblica Ceca, Alena Kovac, e Betty Gabriel nei panni della Direttrice della sede di Roma della CIA, Elizabeth Wright.

Nella terza stagione della serie action-thriller, Jack Ryan sta lavorando come ufficiale della CIA a Roma, quando gli viene fatta una soffiata secondo la quale il Sokol Project - un piano segreto per riportare in auge l'Impero sovietico - è stato riattivato a più di 50 anni da quando si pensava fosse stato definitivamente chiuso. Jack intraprende quindi una missione per averne conferma, ma le cose velocemente iniziano ad andare storte, e viene ingiustamente implicato in una cospirazione più grande.

Jack Ryan 2: John Krasinski in una foto della seconda stagione della serie Amazon

Accusato di tradimento, con un "Avviso Rosso" per il suo arresto, Jack è costretto a scappare dal suo stesso governo per poter smascherare la fazione ribelle prima che sia troppo tardi. Girando in lungo e in largo attraverso l'Europa, ricercato sia dai suoi vecchi alleati che da nuovi nemici, Jack corre contro il tempo per fermare una serie di conflitti destabilizzanti che porterebbe a una catastrofe globale.

Tom Clancy's Jack Ryan è co-prodotta da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television, ha come executive producer Andrew Form, Allyson Seeger, John Krasinski, Vaun Wilmott, Brad Fuller e Michael Bay. Inoltre, per la terza stagione si annoverano tra gli executive producer anche Tom Clancy, David Ellison di SkydanceTelevision, Dana Goldberg e Bill Bos, insieme a Mace Neufeld e Carlton Cuse.