Tolo Tolo, Piera Detassis: "Checco Zalone? La ripresa già nel 2019, a prescindere dal film"

Piera Detassis ha accennato al fenomeno Checco Zalone in un'intervento a margine delle candidature per i David di Donatello 2020, annunciate nella giornata di oggi. Per la Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia, Tolo Tolo ha inciso sull'aumento degli incassi, ma la ripresa era già in atto nel 2019, prima che uscisse il film.

Tolo Tolo: Checco Zalone sul set

"È ovvio che Checco Zalone ha inciso molto sull'aumento degli incassi e sul ritorno di fiamma del pubblico verso il cinema italiano" - ha dichiarato Detassis - "Ma questo ritorno di fiamma era già stato riscontrato nella seconda parte del 2019, al di là dell'apporto significativo di Zalone".

Uscito il 1 gennaio 2020, dopo una lunga attesa, molta riservatezza sulla trama e accolto come un vero e proprio evento, Tolo Tolo è il quinto incasso italiano di sempre e al momento in cui scriviamo ha incassato in totale più di 46 milioni di euro.

Tolo Tolo: una sequenza del film

Nella stessa occasione Piera Detassis ha difeso con fermezza le candidature ai David di quest'anno: "Non è colpa dei David se ci sono poche donne candidate" - ha detto giustamente, facendo notare che il problema è a monte - "Noi facciamo di tutto per riequilibrare le quote. Questa edizione dei David abbraccia tante generazioni, dai grandi maestri del cinema fino ai ventenni. C'è molta diversità, trasversalmente."