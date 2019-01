Tolkien: le prime foto ufficiali di Nicholas Hoult nei panni dello scrittore!

La Fox Searchlight ha da poco annunciato la data d'uscita del'atteso film sulla giovinezza di J.R.R. Tolkien, l'autore de Il signore degli anelli e Lo hobbit, e oggi i fan saranno ancora più felici di scoprire le prime foto ufficiali di Nicholas Hoult nei panni del celeberrimo scrittore!

Il film, in uscita il 10 maggio 2019, ha come protagonisti Nicholas Hoult nel ruolo dell'autore e Lily Collins in quello della moglie Edith Bratt e si soffermerà sugli anni di formazione dell'uomo, rimasto orfano all'età di dodici anni e finito nei guai a scuola negli anni successivi, fino alla conoscenza della sua futura moglie già all'età di sedici anni e l'esplosione della guerra. Tutti questi fatti saranno coperti dalla pellicola di Dome Karukoski scritta da David Gleeson e Stephen Beresford.

I primi anni di John Ronald Reuel Tolkien hanno avuto un ruolo importante per i romanzi da lui scritti negli anni successivi. L'autore si è diplomato nel 1915 in letteratura inglese, nonostante l'interruzione degli studi per via della Prima Guerra Mondiale, che ha creato alcuni degli orrori che hanno ispirato i suoi racconti. Dopo il successo delle due saghe nei cinema di tutto il mondo, era solo questione di tempo per un film sulla vita di Tolkien.