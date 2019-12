Togo: il film con Willem Dafoe ottiene la prima nomination di Disney+

Togo, il film con protagonista Willem Dafoe, ha ottenuto la prima nomination conquistata da un progetto prodotto per la piattaforma di streaming Disney+.

Lo sceneggiatore Tom Flynn ha infatti ricevuto una candidatura ai prestigiosi WGA Awards grazie al suo lavoro compiuto per il film destinato al piccolo schermo.

Il lavoro compiuto per delineare le campagne marketing per promuovere The Mandalorian ha inoltre conquistato una nomination alla 57esima edizione dei premi ICG Publicists Guild Awards.

La regia di Togo è stata affidata ad Ericson Core (Imbattibile) e il lungometraggio, ispirato a fatti realmente accaduti, racconterà la storia dell'improbabile amicizia tra uomo e cane. Togo era un cucciolo indisciplinato e dalle dimensioni inferiori alla norma, ma aveva dimostrato di avere delle qualità da leader, diventando un cane da slitta quando aveva 5 anni. L'eroico cane è poi morto nel 1929.

La città di Nome, in Alaska, è diventata famosa nel 1925 per essere la destinazione dell'evento chiamato Great Race of Mercy, in cui i cani da slitta hanno avuto un ruolo essenziale trasportando l'antitossina necessaria a curare i casi di difterite che si erano verificati in città, nonostante delle durissime condizioni meteo. Gunnar Kaasen e il suo cane Balto si sono occupati dell'ultima parte del percorso, mentre Seppala, interpretato da Willem Dafoe, e il cane Togo, che aveva 12 anni, intrapresero il penultimo tratto affrontando una temperatura di 30 gradi sotto zero.