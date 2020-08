Todd Haynes in quarantena col suo editor per finire il documentario sui Velvet Underground

Il regista Todd Haynes sta da tempo lavorando al documentario che racconta la storia dei Velvet Underground, band queer degli anni 60 guidata da Lou Reed, e pur di terminarlo ha passato la quarantena con il suo editor Affonso Gonçalves.

Parte fondamentale del progetto sarà scavare nel contesto culturale che circondava il gruppo, e sul loro stile queer, così socialmente e sessualmente eccentrico.

Durante una chiacchierata all'interno del Museum Of Modern Art, il regista nominato all'Oscar per Far From Heaven e Carol ha detto di aver completato tutte le interviste per il film, girate dal suo fidato direttore della fotografia Ed Lachman già nel 2018, ancor prima di girare Dark Waters. Il montaggio è stato affidato a Affonso Gonçalves, collaboratore di lunga data di Haynes, e Adam Kurnitz.

Il regista ha raccontato che le particolari circostanze dell'emergenza sanitaria li hanno portati a passare insieme il periodo del lockdown "È un film così fortemente basato sui materiali d'archivio che quando ho potuto rivolgere completamente la mia attenzione ad esso, era la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno. Stavo in una casa a Venice e stavo facendo l'editing lì, e [Affonso] e io ci siamo detti, 'Beh, siamo stati insieme così a lungo in questa cosa, che probabilmente staremo bene l'uno con l'altro.' Tutti gli altri se ne sono andati da questa struttura e Adam è rimasto a New York. Noi tre siamo rimasti vicini in questo processo."Questi sono film che avevano bisogno delle mani di tutti. È stato un fantastico processo creativo. "

Il documentario, che guarda da vicino uno dei gruppi rock più influenti di sempre e l'ambiente artistico di Andy Warhol e The Factory sarà molto diverso dai suoi precedenti lavori. "Devo rivolgere la mia attenzione a qualcosa di così completamente diverso nel temperamento, nella trama e nel linguaggio. Stiamo cercando di fare cose molto diverse usando gli archivi e approfondendo davvero il linguaggio, la trama e l'incredibile esuberanza del cinema d'avanguardia degli anni '60 che ha circondato questa cultura e ha permeato le esperienze di tutti questi artisti che lavorano in mezzi diversi, e questo ha dato vita e ha davvero definito cosa fossero i Velvet Underground da cosa e come la loro musica sia arrivata ad assumere quel significato ".

Durante la chiacchierata con il MoMa, il regista di Safe e Poison, da sempre abituato nei suoi film ad indagare i modi d'essere dei suoi personaggi, ha raccontato che per questo documentario adotterà una lente 'queer'. "Parte dell'ambizione dietro la realizzazione di un altro film con la parola Velvet era la 'gayness', la stranezza, il senso dell'esagerato, dell'effemminato", ha detto, riferendosi al suo dramma musicale gay glam-rock del 1998 Velvet Goldmine.

"Gli artisti, in particolare Warhol, stavano mettendo in discussione tutti i tipi di atteggiamenti, presupposti e modi di leggere la cultura dominante che lo avevano preceduto, nel suo lavoro, nei suoi film e nella sua arte, ma anche nel modo in cui viveva e nel modo in cui disegnava le persone intorno a lui che entravano nella Factory ", ha detto Haynes.

"Insisto che c'è qualcosa di essenziale in quella queerness, o gayness ... o 'faggotiness' di questa musica. È un modo di vedere, e Warhol potrebbe chiamarlo Popismo e Susan Sontag potrebbe chiamarlo Femmineo, ma era un modo di inquadrare, il modo in cui guardavi alla cultura americana di massa e il desiderio che tutti noi abbiamo di leggerla e guardarla e vederla e consumarla. "

The Velvet Underground non ha ancora un distributore né una data di uscita.