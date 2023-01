Tobey Maguire vuole essere ancora Spider-Man: "Perché non dovrei?"

Tobey Maguire, che è tornato ad indossare la tuta di Spider-Man in No Way Home, ha dichiarato di essere pronto per dare vita ad un nuovo capitolo della saga di cui è stato protagonista.

Tobey Maguire tornerebbe ad indossare i panni di Spider-Man dopo essere apparso, nel suo vecchio costume, in Spider-Man: No Way Home a 15 anni di distanza dall'ultima volta che ha prestato il suo volto all'eroe?

In seguito all'uscita nelle sale di Spider-Man 3 nel 2007, Tobey Maguire ha espresso la volontà di tornare per un quarto capitolo della saga che lo ha visto protagonista. Ma, secondo quanto riportato da Variety, a causa delle differenze creative tra il regista, Sam Raimi, e la Sony Pictures, il desiderio dell'attore non si è mai concretizzato.

Grazie, però, a Spider-Man: No Way Home, Maguire è tornato in quel costume che aveva appeso al chiodo alcuni anni fa. Ora, nel nuovo libro in uscita, Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, l'attore ha dichiarato di essere ansioso di poter tornare ad essere Spider-Man ancora una volta.

"Quando hanno chiamato inizialmente, ho pensato 'finalmente!'", ha raccontato Maguire in merito al suo ritorno. "Ho ricevuto la chiamata e mi sono reso subito disponibile a farlo. Ero comunque nervoso, 'Come sarà? E quale sarà l'esperienza? Ma lavorare insieme a persone belle, talentuose e creative? 'Si', è divertente ed entusiasmante".

"Amo questi film e amo tutte le diverse serie", ha continuato Maguire. "Se questi tizi mi chiamassero e mi dicessero: 'Ti presenteresti stasera per uscire e scherzare in giro?' o 'Ti presenteresti per fare questo film o girare una scena o fare una cosa da Spider-Man?' sarebbe un 'sì!'. Perché non dovrei volerlo fare?".

La Sony non ha ancora rilasciato nessun annuncio in merito a un prossimo film di Spider-Man. Tom Holland sarà sicuramente il volto del supereroe, resta da capire se il multiverso permetterà a Tobey Maguire e Andrew Garfield di tornare nuovamente insieme sul grande schermo.

Intanto, proprio nelle pagine del libro Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, che include racconti da dietro le quinte sulla realizzazione del film Marvel, lo stesso Tobey Maguire ha dichiarato che, indossare nuovamente quel costume, è stato come tornare a casa.

"La tuta può sicuramente essere una sfida nel momento in cui devi immergerti completamente nella situazione", ha aggiunto l'attore. "_Ma poi, una volta che ti senti a tuo agio, c'è qualcosa di divertente. Come attore, aiuta quando indossi il tuo costume. Inizi a sentirlo di più e a incarnarlo di più... Inizi a sentirti a casa abbastanza rapidamente".

E voi cosa ne pensate? Vorreste rivedere l'attore nei panni di Spider-Man magari nuovamente accanto a Tom Holland e Andrew Garfield?