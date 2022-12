Tobey Maguire ha firmato un autografo al posto di Elijah Wood

L'attore Tobey Maguire una volta ha firmato un autografo per una fan de Il signore degli anelli che lo aveva scambiato per il collega Elijah Wood.

Tobey Maguire ha confessato di aver firmato un autografo al posto di Elijah Wood, dopo che una fan lo aveva scambiato per il collega. Certo, i due interpreti possono avere una certa somiglianza, ma risulta sempre strano che non si distinguano volti talmente celebri da aver ossessionato i fan fino a pochissimi anni fa!

Tobey Maguireha infatti interpretato Peter Parker/Spider-man nella trilogia originale di Spider-Man diretta da Sam Raimi, mentre Elijah Wood è passato alla storia con il ruolo di Frodo nella saga de Il signore degli anelli di Peter Jakson. Le rispettive carriere non hanno impedito a una fan un po' confusa di scambiare i due attori, chiedendo a Toby un autografo con il nome di Elijah. La firma è anche stata ottenuta senza problemi, dato che Maguire non se l'è sentita di deludere l'ammiratrice, come ha recentemente raccontato durante un incontro di promozione per il suo nuovo film, Babylon.

Scambio di persona

Stranamente, Tobey Maguire non è neanche uscito dalla circolazione, dato che soltanto nel 2021 è tornato nelle vesti attillate di Spider-Man in Spider-Man: No Way Home, mentre Elijah Wood negli ultimi anni ha optato per ruoli più di nicchia, come nell'horror del 2019 Come to daddy o il più recente Ted Bundy - Confessioni di un serial killer del 2021, senza però tornare alla ribalta mainstream di Hollywood.

Maguire non è neanche l'unico attore a essere stato scambiato per il celebre interprete di Frodo, come dimostra un aneddoto raccontato da Daniel Radcliffe, a sua volta estremamente famoso per aver portato sul grande schermo Harry Potter. L'attore fu scambiato per il collega da un passante in auto, che Radcliffe molto gentilmente non ha voluto smentire, sostenendo addirittura che sceglierebbe proprio Wood se mai si realizzasse un biopic sulla sua vita.