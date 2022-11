A Elijah Wood e Daniel Radcliffe piacerebbe l’idea di recitare l’uno nei panni dell’altro

Spesso scambiati l'uno per l'altro per la loro incredibile somiglianza, Radcliffe ha immaginato Elijah Wood come scelta più ovvia per essere interpretato in un biopic.

Elijah Wood e Daniel Radcliffe raccontano da tempo che la loro somiglianza ha dato vita a momenti esilaranti e ora i due attori hanno parlato della possibilità di sfruttare questo dettaglio per realizzare un eventuale film biografico.

Immaginate di essere in ascensore con un attore famoso, di guardarlo intensamente e solo alla fine avere il coraggio di dirgli: "Harry Potter!". E sentirsi rispondere "No!" prima di vederlo andare via.

Quello è ciò che racconta di aver fatto Elijah Wood a MuggleNet, il sito sul mondo magico della Rowling, in un'intervista incrociata con Daniel Radcliffe. Ma non è stato l'unico a trovarsi in simili, imbarazzanti situazioni di scambi di persona: lo stesso Radcliffe ha ricordato, durante la conversazione con il sito, di quella volta sul redcarpet in Giappone quando un fan gli ha dato una foto di Wood chiedendogli un autografo. Avrebbe potuto cercare un interprete e spiegarglielo, invece ha optato per una soluzione che ha definito più veloce: scrivergli semplicemente "Non sono Elijah Wood, (firmato) Daniel Radcliffe" e sperare che qualcuno glielo traducesse in seguito.

Daniel Radcliffe scherza: "Elijah Wood dovrebbe interpretarmi in un film biografico"

Gli aneddoti in cui i due attori sono stati scambiati l'uno per l'altro sono innumerevoli, e hanno fatto venire in mente a Radcliffe che, qualora venisse proposto un biopic sull'attore di Harry Potter, Wood sarebbe il candidato perfetto per interpretarlo. La domanda è emersa parlando di bizzarri film biografici perché al momento Radcliffe stesso è impegnato a promuovere Weird: The Al Yankovic Story, un film trasmesso su ROKU sul leggendario parodista 'Weird Al' Yancovic, pseudonimo di Alfred Mattew Yankovic, cantautore, fisarmonicista e comico statunitense. "Fantastico", ha commentato Wood riguardo a questa idea per un'ipotetica pellicola. "Certo, Daniel è il migliore. Amerei lavorare con lui, è una persona adorabile", ha risposto al sito TMZ quando gli hanno riferito i commenti di Radcliffe. Anche secondo lui sarebbe l'ideale scambiarsi i ruoli in eventuali biopic, viste le numerose volte che i due sono stati presi l'uno per l'altro nella realtà, anche solo per avere l'occasione di recitare insieme in un film.