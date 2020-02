To All The Boys: P.S. I Love You, il film di Netflix dalla A alla Z secondo Jordan Fisher, Lana Condor e Noah Centineo.

To All The Boys: P.S. I Love You, il sequel del film Netflix di successo To All The Boys I'Ve Loved Before, sta per arrivare, e intanto i suoi protagonisti si divertono a descrivere la pellicola con tutte le lettere dell'alfabeto.

Jordan Fisher (John Ambrose McLaren), Lana Condor (Lara Jean Covey) e Noah Centineo (Peter Kavinsky) sono pronti a scomodare tutto l'alfabeto, dalla A di Ambrose alla Z di 'Za (chiedete a Ross Butler), per presentarci il nuovo originale Netflix.

La prima è facile... "A come Ambrose. Interpreto John Ambrose McLaren, che in realtà non è poi così diverso da me" afferma Jordan.

"C come Covey!" suggerisce Noah a una perplessa Lana, a cui serve un secondo per ricordare che si tratta del suo cognome nel film... Ma dopo un po' ricambia il favore con "K come Kavinsky!" a indicare il cognome del personaggio interpretato da Centineo.

Alcune scelte sono un po' bizzarre, come la Q di Quidditch (ma Lara Jean è una grande fan di Harry Potter, dopotutto), ala quale segue una sorta di smistamento improvvisato nelle varie case di Hogwarts "Io sono un Corvonero in tutto è per tutto" esclama Jordan, mentre Noah sostiene di essere un Grifondoro. Probabilmente, la più insolita è la U di Uranio, proposta da Noah, he però accompagna con una spiegazione davvero filosofica: "L'Uranio può essere usato per far del male, ma anche come fonte di energia, giusto? Credo che la fiducia funzioni allo stesso modo... Se è se ne abusa si può far del male alle persone, ma se la si rispetta, è una solida base per una relazione".

E vedremo il 12 febbraio, quando To All The Boys: P.S. I Love You arriverà su Netflix, come si comporteranno i nostri protagonisti.

Qui di seguito trovate il video completo del segmento ideato da EW!.