Tiziano Ferro: “Xdono era copiata da un pezzo di R. Kelly” ammette il produttore Michele Canova

Non era un mistero che Xdono, il primo successo di Tiziano Ferro fosse copiato da un brano di R. Kelly ma ora è arrivata anche l'ammissione di colpa da parte di Michele Canova, ex produttore del cantante di Latina. La storia è stata rivelata durante un'intervista a Rolling Stone, in cui sono state svelate le dinamiche del 'furto' e la reazione del controverso artista di Chicago.

Se in tutti questi anni ascoltando Xdono vi tornava alla mente un brano già sentito, non vi siete sbagliati: il primo successo del cantante che ora vive a Los Angeles è stato 'copiato' da Did You Ever Think, il singolo di R Kelly, estratto da 'R', il quarto album registrato in studio dal cantante e pubblicato nel 1988, Xdono è stata pubblicata il 22 giugno 2001, come primo estratto dal primo album in studio Rosso relativo.

La storia di Tiziano Ferro racconta che Mara Maionchi credesse molto in lui, sembra che abbia proposto il suo primo album a destra e a manca ricevendo innumerevoli rifiuti da parte di discografici che poi si sono mangiati le mani per non aver capito le potenzialità dell'artista di Latina. Quando Michele Canova ha incontrato Mara e Alberto Salerno "Con Tiziano avevano già provato con un team di produzione toscano e con uno veneto senza cavarne fuori nulla. Io ero il terzo tentativo" racconta Michele Canova "Provo a lavorarci sopra io, allora. Portano tutto a Fabrizio Giannini, che allora era in Warner ma si sapeva già che sarebbe andato in EMI, e lui impazzisce".

Il produttore sottolinea che l'appassionato di R&B fosse proprio Tiziano "lui era super appassionato dell'r&b contemporaneo di quei tempi, io invece non lo cagavo quel genere lì. Zero. Mi faceva schifo, o così credevo. Questo perché ero ignorante: avevo in mente un altro r&b che comunque girava ancora a quei tempi, quello cioè tutto suonato, con un sacco di virtuosismi di maniera. Mentre invece non avevo idea dell'esistenza di R. Kelly".

Michele Canova spiega come è riuscito a riportare il brano R Kelly in Xdono, il trucco in pratica sta nel risuonare la base, senza commettere il plagio: "io avevo capito come copiare il suono che da sempre piaceva a lui, un certo tipo di r&b. E il gioco funzionò - racconta il produttore - Copiare, sì. Ovviamente non potevo campionare direttamente: perché se l'avessi fatto, poi giustamente ci facevano causa. Xdono, non è più un mistero per nessuno, era proprio presa di peso da un pezzo di R. Kelly. Io e Tiziano ci siamo guardati, me lo ricordo ancora oggi, mentre eravamo in studio: 'Facciamo la marachella? Sì, dai: facciamola'. E così semplicemente risuonai il pezzo: perché se lo risuoni al massimo possono dirti che hai copiato, ma giuridicamente non possono farti un cazzo. A meno che non diventi veramente grosso grosso, eh: e così fu, dopo. Inevitabile allora che a un certo punto ci arrivasse una lettera d'avvocato. Che arrivò. 'Eh, c'hanno beccato'. Ma poi in realtà, legalmente parlando, non poterono farci nulla".