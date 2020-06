Tiziano Ferro: "Io e mio marito Victor desideriamo un figlio"

Tiziano Ferro presto papà? Il cantante di Latina e suo marito, Victor Allen, desiderano un figlio e, in base a quanto dichiarato in un'intervista con La Repubblica, il bimbo (o bimba) potrebbe arrivare molto presto.

Tiziano Ferro e Victor Allen, dopo 3 anni di relazione, hanno pronunciato il fatidico sì durante l'estate del 2019 negli Stati Uniti. Ora, a distanza di un anno dalle nozze, i due sentono più pressante che mai il desiderio di paternità e hanno deciso di compiere un altro grande passo: provare ad adottare un bambino.

Come il cantante ha dichiarato al quotidiano: "Questo casino ha un po' fermato le cose, però sì, è un bisogno molto forte, e in questo momento mio marito Victor lo vuole ancora di più, forse perché sta per compiere 55 anni".

La coppia vive a Los Angeles per la maggior parte dell'anno, ed è proprio in America che ha deciso di tentare ogni via possibile per assecondare un bisogno ormai impossibile da reprimere: "In America ci sono diverse soluzioni [...] Qui la situazione è relativamente più facile, o meglio ci sono diverse soluzioni, come il cosiddetto fostering, ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adozione. Ci sono istituzioni molto serie e molto rigide che verificano con la massima attenzione. Da solo non lo farei, ma con Victor c'è una sensazione di tranquillità".